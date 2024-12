Calciomercato nerazzurro: le strategie del Pisa per gennaio tra acquisti e cessioni

Un mercato senza rivoluzioni, ma con idee chiare e qualche piccolo accorgimento in corso d’opera, dando priorità al gruppo attuale. Così si strutturerà il calciomercato nerazzurro a gennaio. Le ultime tre gare del girone d’andata, più la prima del girone di ritorno, serviranno per togliersi gli ultimi dubbi. Quali sono le mosse alle quali stanno lavorando già da oltre un mese e mezzo Davide Vaira e Giovanni Corrado?

Partiamo dalla prima certezza, ovvero l’esterno destro. Il Pisa non può andare avanti anche per tutto il girone di ritorno solo con Touré in quella zona del campo e, con gli infortuni di Esteves e Leris che perdureranno fino al termine della stagione, è già mercato da diverso tempo. La società starebbe valutando almeno tre profili in attesa di formalizzare un’offerta, di cui almeno uno proveniente dalla Serie A, ma non il chiacchierato Samuele Birindelli. Non solo da fonti vicine alla società nerazzurra, ma anche da fonti legate all’entourage dello stesso calciatore arrivano smentite e, nonostante lo scenario suggestivo, non ci sarebbero le condizioni per rivedere l’ex giovane veterano nuovamente in nerazzurro.

Un altro acquisto invece potrebbe arrivare in mezzo al campo e sarebbe finalizzato a una cessione in prestito. La società nerazzurra infatti manderà a giocare Zan Jevsenak per fare in modo che possa disputare i prossimi Europei under 21 con la divisa della Slovenia. Un’offerta è già stata rifiutata, quella dell’Olimpia Lubiana, società con la quale non era andato in porto l’affare Elsnik la scorsa estate, ma il giocatore potrebbe presto trovare sistemazione, sempre all’estero. A sostituirlo in mezzo al campo dovrebbe essere un profilo giovane con caratteristiche diverse da Marin, Abildgaard, Hojholt e Piccinini.

La seconda e ultima cessione invece è finalizzata al recupero di Olimpiu Morutan. Una volta tornato a pieno regime il rumeno saranno in troppi a giocarsi il posto in squadra sulla trequarti e uno tra Mlakar e Vignato potrebbe essere ceduto durante la finestra di mercato. Ulteriori valutazioni saranno fatte nelle prossime due settimane con la dirigenza aperta anche ad altre operazioni in altre zone del campo, qualora le prossime gare facessero emergere cali di prestazioni in ruoli sensibili.

La società nerazzurra sta andando in continuità con quanto avvenuto negli ultimi anni in Serie B alle squadre di vertice. Il Parma, vincitore del torneo Cadetto 2023-24, il Frosinone, vincitore nel 2022-23, l’Empoli nel 2020-21 e il Benevento nel 2019-20 infatti toccarono pochissimo la rosa, preferendo invece proteggere il gruppo con non più di un paio di acquisti e altrettante cessioni, mentre in alcuni casi come il Parma o il Frosinone, alla casella entrate non arrivò nessuno nella finestra invernale.