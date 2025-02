Il cammino del Pisa fino alla trentunesima giornata

Pisa, 1 febbraio 2025 - Dopo 24 giornate, il Pisa si conferma al comando della classifica di Serie B, forte di una stagione fino a questo momento straordinaria. La vittoria contro il Palermo nell'ultimo turno, con il punteggio di 2-1, ha permesso ai nerazzurri di allungare a 53 punti, mantenendo un punto di vantaggio sul Sassuolo, secondo in classifica. Il calendario. Si comincerà l’8 febbraio, quando i nerazzurri ospiteranno il Cittadella all’Arena Garibaldi. Sarà fondamentale partire col piede giusto per consolidare la leadership in classifica e dare continuità alla recente vittoria contro il Palermo.

La settimana successiva, il 16 febbraio, il Pisa sarà impegnato in trasferta contro il Cesena. Una sfida insidiosa, considerando il buon rendimento casalingo dei romagnoli.

Successivamente, il 22 febbraio, i nerazzurri torneranno tra le mura amiche per affrontare la Juve Stabia, un avversario che potrebbe rivelarsi ostico, soprattutto per il suo gioco fisico e determinato. Il mese di marzo inizierà con due trasferte di altissimo livello.

Il primo marzo il Pisa farà visita al Sassuolo, attualmente secondo in classifica, in quello che potrebbe essere uno degli snodi cruciali della stagione. Subito dopo, il 9 marzo, i ragazzi di Matteo Innocenti saranno ospiti dello Spezia, un’altra squadra di vertice che non concederà nulla facilmente.

Dopo questa doppia trasferta impegnativa, il Pisa tornerà all’Arena Garibaldi il 15 marzo per affrontare il Mantova. Questa gara potrebbe rappresentare un’occasione preziosa per accumulare punti importanti, soprattutto in vista della trasferta successiva, fissata per il 29 marzo, quando i nerazzurri faranno visita al Cosenza. Questa sfida chiuderà un mese ricco di appuntamenti fondamentali per definire le ambizioni della squadra in ottica promozione. Tra queste sfide, spiccano le trasferte contro Sassuolo e Spezia, in una settimana che rappresentano due scontri diretti fondamentali per la corsa alla promozione. La sfida contro il Sassuolo, in particolare, potrebbe rivelarsi un crocevia per il campionato, trattandosi di un confronto diretto tra la prima e la seconda in classifica.

Dopo 24 giornate infatti, i nerazzurri vantano 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con una differenza reti di +21 (41 gol fatti e 20 subiti). La solidità difensiva, combinata con l’efficacia offensiva, rappresenta il punto di forza di una squadra capace di imporsi sia in casa che in trasferta. L’ottimo rendimento nelle ultime cinque giornate ha permesso al Pisa di mettere pressione agli avversari.