Calvario Touré, arrivederci al 2024. Per Idrissa almeno un altro mese di stop

di Michele Bufalino

Si entra nel vivo del campionato Cadetto per il Pisa, per il primo di tre match ad altissimo coefficiente di difficoltà. Sabato infatti sarà ospite all’Arena la Cremonese, neoretrocessa al terzo posto in graduatoria, ma nel mirino, nelle prossime settimane, ci sono anche i match contro Catanzaro e Palermo, entrambe tra le prime cinque del torneo. Il Pisa deve far punti, visto il dodicesimo posto in classifica e un divario sempre più ampio dalle prime posizioni, ed è costretto a farlo contro avversari di primissimo piano.

Partite che suonano come un vero e proprio dentro o fuori – almeno per quanto concerne la parte alta della classifica – per la squadra di Aquilani. Il tecnico ha recuperato tanti giocatori e per il momento restano out solo i lungodegenti Matteo Tramoni (fino alla prossima primavera), così come Antonio Caracciolo e Idrissa Touré. Per questi ultimi ci sono le prime novità. Il difensore infatti ha ancora due settimane di tempo prima di tornare definitivamente nel pieno della condizione, mentre Touré ha ancora un mese di stop di fronte a sé, con il calvario dal suo infortunio alla gamba che lo tormenta ormai da mesi. Anche Roko Jureskin è vicino al rientro, ma cosa più importante contro la Cremonese rientrerà Marius Marin.

Il giocatore è uno degli amuleti di Aquilani perché senza di lui il Pisa non è mai riuscito a vincere. La sua assenza contro Modena, Lecco e Brescia si è tradotta infatti solo in un punto conquistato. Così Marin riprenderà il suo posto sulla linea mediana, mentre il resto delle scelte del tecnico si baserà sui tanti giocatori a disposizione. In difesa però qualcosa potrebbe cambiare.

Mentre continuano a salire le quote di Esteves, al centro del dibattito ci sono invece gli errori in fase difensiva di Leverbe, uno dei peggiori nell’ultimo periodo, di Beruatto e di Canestrelli. Almeno uno di loro potrebbe anche rimanere in panchina contro la Cremonese. Scalpita infatti Barbieri sulla corsia esterna, rimasto ai margini dopo l’ultimo cartellino rosso, così come Hermannsson, non più considerato in rotazione da ormai oltre un mese. ancora fermo a sole 4 presenze in campionato, l’ultima delle quali contro il Venezia, dopo altre 7 gare dalla panchina o senza convocazione. A centrocampo dovrebbe rientrare anche Miguel Veloso, anche lui rimasto out nelle ultime settimane, affiancato proprio a Marin, mentre in avanti c’è solo l’imbarazzo della scelta. Moreo cerca la continuità dopo l’ultimo gol segnato contro le Rondinelle, Torregrossa aspetta un’occasione, mentre a Gliozzi manca solo di ritrovare la via del gol. Dopo il buon impatto di D’Alessandro quest’ultimo assieme a Vignato sta cercando di insidiare le posizioni di Lisandru Tramoni, non al top contro il Brescia e di Valoti. Oggi, dopo la conferenza stampa di Aquilani, si capirà, almeno in parte, quali saranno le scelte del tecnico contro i grigiorossi.