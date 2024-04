Campionato Primavera 2, Pisa-Ascoli 1-0: Raychev decide lo scontro diretto

Pisa, 21 aprile 2024 - Un gol di Raychev decide il match contro l'Ascoli, scontro diretto playoff per la squadra di Innocenti. I bianconeri infatti si trovano al quinto posto, mentre i nerazzurri, con questa vittoria, hanno mantenuto la quarta posizione e ora hanno sei punti di vantaggio nelle prossime tre partite da difendere per rimanere in zona playoff. TABELLINO PISA-ASCOLI 1-0 PISA. Vukovic, Baldacci (68′ Gueye), Ghibaudo (68′ Bartolini), Trdan, Sapola, Coppola, Sala, Cannarsa (68′ Saltalamacchia), Buffon (68′ Tosi), Raychev, Ferrari (63′ Dama). A disposizione. Baglini, Rosini, Rossi, Doveri, Casagrande, Lovo, Campani. Allenatore Innocenti. ASCOLI. Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Lattanzi (68′ Gorica), Garufi, Piermarini, Deriu (76′ Ciccante), Bando, Colaiacomo, Lo Scalzo, Del Moro (85′ Loretucci). A disposizione. Amato, Sottil, Rossi, Teodoro, Carano, Barrotta, Salmonte, Gaspari. Allenatore Ledesma Arbitro. Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti Romagnoli-Tagliaferro. Rete. 43′ Raychev Note. Ammoniti Ferrari, Dama. Recupero 1′ pt; 4′ st.

Michele Bufalino