"Canestrelli rientra, Marin squalificato: Aquilani sceglie la mediana"

Un rientro importante al centro della difesa e un’assenza pesante nel cuore della metà campo. Nel pacchetto arretrato tornerà a disposizione Simone Canestrelli: difficilmente il numero 5 sarà lasciato in panchina, visto che da inizio campionato ha vissuto sul terreno di gioco il 94% dei minuti complessivi, saltando appunto soltanto la gara della scorsa settimana a Palermo per squalifica. Più verosimilmente Aquilani si troverà di fronte a un ballottaggio per il posto accanto al centrale ex Crotone, con tre elementi che evidenziano diverse problematiche di affidabilità. C’è Antonio Caracciolo, tornato in campo dopo il problema al ginocchio e comprensibilmente non ancora al top. Maxime Leverbe invece, dopo 12 presenze nelle prime 14 gare, è uscito dalla formazione titolare per un acciacco muscolare. Hjortur Hermannsson, infine, proprio nella partita giocata in Sicilia ha mostrato qualche balbettio di troppo in fase di lettura delle azioni avversario e posizionamento. L’altro nodo che Aquilani dovrà sciogliere è quello legato alla mediana, dove mancherà Marius Marin: il protagonista della trasferta di Palermo è stato fermato per un turno dal giudice sportivo Ines Pisano "per essersi reso responsabile di un grave fallo di gioco". Nonostante il dispositivo firmato dal giudice, emerge in parte l’errore di valutazione commesso dall’arbitro Giuseppe Collu e dal Var, colpevoli di non aver punito con la medesima sanzione l’intervento commesso dal danese Graves proprio su Marin a fine primo tempo. Considerando che il minutaggio concesso Piccinini è il triplo di quello concesso a Nagy, la sensazione è che accanto a Miguel Veloso si vedrà l’ex calciatore del Fiorenzuola. M.A.