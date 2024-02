Capocannoniere. Valoti, il "trecante» nerazzurro. Il numero 27 con il fiuto per il gol

A un passo dalla doppia cifra e con la possibilità di ritoccare il proprio record personale di marcature: il Pisa si gode Mattia Valoti, un po’ a sorpresa – ma neanche troppo, scorrendo le statistiche delle sue ultime stagioni in Serie B – capocannoniere della squadra e tra le prime bocche da fuoco in tutto il torneo. Per il numero 27 possiamo utilizzare un neologismo coniato da Carlo Ancelotti diversi anni fa, quando ancora allenava il Milan e in rosa aveva la fortuna di disporre delle qualità di Ronaldinho: "trecante". Mattia Valoti ha la struttura fisica, la visione di gioco e la qualità tecnica per svariare su tutto il fronte della trequarti offensiva: accanto a queste abilità, l’ex Monza e Spal abbina un fiuto per il gol che gli consente di avere numeri da seconda punta di primissimo piano per la categoria. Con il sigillo apposto al "Tardini" il trascinatore nerazzurro è salito a quota 8 centri personali, al decimo posto tra tutti i bomber del torneo: questa speciale classifica è guidata dal centravanti prossimo avversario dello Sporting Club, il finlandese Joel Pohjanpalo, 13 gol con la casacca del Venezia. Valoti ha concluso il girone d’andata con 6 reti all’attivo, poi ha rimpinguato il bottino aggiungendo altri 2 centri nelle quattro presenze messe a referto nel girone di ritorno.

Il numero 27 viaggia alla media di una realizzazione ogni 168 minuti: un passo migliore rispetto a quello tenuto nelle ultime due annate vissute in cadetteria. Nella stagione 2021-22, culminata con la promozione in A con il Monza proprio ai danni del Pisa, i gol messi a segno nella stagione regolare furono 10: uno ogni 199 minuti giocati. Nel campionato precedente Valoti toccò l’apice delle realizzazioni con la maglia della Spal: 11 gol, con una media di un centro ogni 193 minuti. A rendere ancora più prezioso, nell’economia complessiva della squadra, il rendimento di Mattia Valoti è il fatto che in carriera, arrivati a questo punto del campionato, non è mai stato così avanti in termini di gol segnati. Sempre tenendo in considerazione i tornei con il Monza e la Spal, nei quali ha avuto la prolificità più accentuata, scopriamo che in entrambi i casi dopo 25 giornate di campionato il tabellino segnalava 7 centri.

M.A.