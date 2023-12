Castori vuole Pettinari. L’Ascoli bussa a Goretti

La storia tra Stefano Pettinari e la Reggiana è già arrivata ai titoli di coda.

L’attaccante classe ’92 che compirà 32 anni il 27 gennaio ha infatti la valigia in mano e aspetta solo il via libera.

La destinazione più probabile in questo momento è l’Ascoli, dove Fabrizio Castori sta spingendo per averlo a disposizione il prima possibile. I due hanno già lavorato assieme in Serie B al Trapani nella stagione 2019-2020, la più florida dal punto di vista realizzativo per il ‘puntero’ romano che in quell’anno mise a segno la bellezza di 17 reti in 35 presenze.

In pratica un gol ogni due partite.

Resta da capire quale sarà la formula, con i granata che potrebbero aprire alla cessione definitiva (con la Reggiana ha firmato un contratto fino al 2025) e i marchigiani che invece pretenderebbero un prestito con diritto di riscatto condizionato alla salvezza.

In ogni caso Pettinari da qui a giugno non vestirà più la ‘camiseta’ griffata Immergas, questo è sicuro. Arrivato in estate come uno dei nomi più conosciuti e affidabili tra quelli ‘alla portata’ del direttore sportivo Goretti, il centravanti ex Ternana era partito bene, andando a segno col Como, salvando sulla riga la conclusione di Circati nel derby col Parma e realizzando il rigore del momentaneo vantaggio con la Cremonese.

Poi, complice un infortunio al soleo (comunicato alla vigilia della sfida col Venezia del 22 ottobre) ha via via perso contatto con il resto del gruppo ed è praticamente sparito dai radar fino al derby col Modena del 2 dicembre, dove ha messo piede in campo appena un minuto. Senza lasciare traccia.

Da quel momento Pettinari non è più stato convocato e non è un mistero che, oltre a una condizione fisica non ottimale, il resto lo abbiano fatto i rapporti all’interno del gruppo e soprattutto con i dirigenti che gli avevano chiesto più disponibilità al sacrificio in situazioni di emergenza, senza però ottenere risposte convincenti.

Cose che succedono, a lui evidentemente più spesso che ad altri visto che in 13 anni di carriera ha cambiato addirittura 16 squadre anche a fronte di buoni traguardi personali e diverse reti realizzate.

Sul fronte entrate invece resta aperta la pista che porta ad Emiliano Pattarello, guizzante esterno destro (o seconda punta, mancina, 178 centimetri per 75 chilogrammi) classe ’99 attualmente in forza all’Arezzo (Serie C) dove si è meritato le attenzioni dei ‘radar granata’ grazie ad un inizio scoppiettante, fatto di sei assist e tre reti in diciotto presenze.

Con la partenza di Pettinari, in ogni caso, arriverà anche una punta centrale che possa alternarsi a Cedric Gondo.