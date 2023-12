Catanzaro-Pisa 2-0: decisiva la ripresa. I nerazzurri sono tredicesimi

Pisa, 9 dicembre 2023 - Sconfitta esterna per gli uomini di Aquilani. Le reti tutte nella ripresa con Ambrosino e un autogol di Marin.

PRIMO TEMPO - Prima del calcio di inizio è out Veroli per i calabresi, con l'inserimento di Kranjc al suo posto, mentre il Pisa sostituisce D'Alessandro, indisposto per un problema di stomaco, con Tramoni. Circa 150 i tifosi nerazzurri presenti al Ceravolo di Catanzaro. Parte bene e alta la squadra nerazzurra. Al 2' Gliozzi si trova un buon pallone tra i piedi, ben servito, ma il tiro di prima intenzione termina di poco a lato. Un minuto dopo Gliozzi calcia ancora dal limite, ma il pallone viene deviato in corner. Risponde con un paio di contropiedi la squadra di Vivarini, abilmente rintuzzati dalla retroguardia pisana. Al 10' un terzo contropiede del Catanzaro porta Biasci, dopo un errore difensivo, a tu per tu con Nicolas, ma l'estremo difensore pisano respinge in uscita a valanga. Al 28' Beruatto consegna palla agli avversari e per poco il Catanzaro non trova la via del gol. Al 36' Fulignati consegna palla a Valoti, ma il centrocampista non ne approfitta. Al 41' terza opportunità per Gliozzi, ma il suo destro, servito da Esteves, viene deviato in corner da Fulignati.

SECONDO TEMPO – Dopo qualche minuto di studio il Catanzaro passa in vantaggio. A segnare è Ambrosino, appena entrato al posto di Iemmello, pochi secondi prima, servito da un cross di Vandeputte. Prova a reagire il Pisa al 57′, ma Fulignati su uno sviluppo di un calcio piazzato la mette in angolo. Al 66′ Piccinini prova una conclusione dal limite, ma Fulignati mette in corner. Al 68′ Marin tenta dalla distanza, ma il suo sinistro è fuori misura. Il Pisa si gioca la carta Vignato al posto di Mlakar al 72′ dopo un doppio cambio per il Catanzaro che inserisce Stoppa per Biasci e Verna per Pompetti. All’80’ Arena impegna Fulignati, ma il portiere respinge con un piede. Ultimo cambio per i nerazzurri con Masucci che entra al posto di Tramoni. L’ennesimo contropiede del Catanzaro trova il tocco sfortunato di Marin su respinta di Nicolas, per il più classico degli autogol all’82’. Il Pisa non fa molto in questi ultimi minuti per rendersi pericoloso. Si conclude così la partita.

Catanzaro: Fulignati, Scognamillo, Katseris, Krajnc, Brighenti, Ghion (86′ Pontisso), Pompetti (72′ Verna), Sounas (86′ Oliveri), Vandeputte, Biasci (72′ Stoppa), Iemmello (52′ Ambrosino). A disp. Sala, Borrelli, Kastev, D’Andrea, Brignola, Veroli, Miranda, Ambrosino. All. Vivarini Pisa: Nicolas; Esteves, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto (64′ Barbieri); Marin, Piccinini; Tramoni (81′ Masucci), Valoti (64′ Arena), Mlakar (72′ Vignato); Gliozzi (64′ Moreo). A disp. Loria, Leverbe, Caracciolo, D’Alessandro, Nagy, Veloso, Barberis. All. Aquilani Arbitro: Ghersini di Genova Reti: 52′ Ambrosino, 82′ aut. Marin Note: Recupero 2′ pt, 4′ st. Ammoniti: Krajnc, Canestrelli, Ambrosino, Verna