Centro sportivo. Investiti già due milioni e mezzo. Ma i tempi potrebbero allungarsi

Tra il Pisa Sporting Club e il Comune si susseguono ormai settimanalmente le riunioni a Palazzo Gambacorti, principalmente sul tema centro sportivo, ma anche su quello dell’Arena Garibaldi, dopo che la società ha inviato una lettera nelle scorse settimane, mostrando la ferma volontà di acquistare lo stadio pisano. Nel frattempo, in attesa di conoscere gli esiti degli enti terzi come il Genio Civile, che dovrà dare un parere sulla questione del "battente idraulico" e che porteranno agli ultimi passi dell’iter burocratico, il Pisa Sporting Club ha già speso una cifra considerevole soltanto a livello progettuale e preliminare, prima ancora di porre la prima pietra. Complessivamente infatti sono stati già investiti due milioni e mezzo di euro, derivati da vari fattori. Solo il progetto, affidato ad Ati Project, ha richiesto una cifra di poco più di un milione, aumentando di ulteriori 250 mila euro tra integrazioni e ulteriori correzioni in corso d’opera. Inoltre per l’acquisto dei terreni ci sono voluti circa un milione e duecento mila euro, includendo anche le spese ai terreni privati, oltre a quelli originariamente già di proprietà di Battini e Bulgarella. L’ulteriore spinta verso i due milioni e mezzo arriva poi dalle altre cifre relative al resto della parte burocratica di questi tre anni. Questo a fronte di una previsione di spesa inizialmente di 18 milioni di euro, lievitata dopo il Covid a circa 30 milioni di euro, dalle carte ufficiali della società nerazzurra. Sostanzialmente, a fronte di un futuro investimento generale di 30 milioni, il Pisa ne ha già spesi due e mezzo per un progetto destinato ad essere nella top 5 delle grandi opere degli ultimi anni a livello cittadino per la Pisa del futuro.

Per giugno però i tempi tecnici sembrano ormai non esserci più. Il piano attuativo infatti non è stato ancora adottato ed è necessario, a partire dalla sua adozione, un iter di almeno 4-5 mesi, nella speranza che non sia necessaria una variante o che le tempistiche slittino ancora, ad autunno 2024 o perfino oltre per avere i permessi a costruire. Il progetto, molto ambizioso, prevederà una decina di campi, oltre a un mini "stadio" con le tribune coperte da 500-600 posti, riservato più che altro alle partite della Primavera, ma anche agli allenamenti della prima squadra.

Michele Bufalino