Ciclismo A San Miniato tre titoli in palio per allieve ed esordienti della Toscana

Domenica sulle strade di San Miniato saranno di scena le giovani rappresentanti del ciclismo giovanile che si contenderanno i tre titoli toscani in palio, uno categoria allieve e due esordienti per le atlete del 1° anno e per quelle del 2° anno. In palio organizzato dalla San Miniato-S.Croce il Gran Premio Città di San Miniato valido per il Trofeo Rosa, speciale Challenge per le giovani atlete. Prima gara le esordienti. partenza alle 14,30 e 24 km in programma con due giri del circuito di 11 km (San Miniato, La Scala, Ontraino, Roffia, Isola, La Scala) più 2 km per raggiungere il traguardo in salita di via Garibaldi a San Miniato con tratto di 300 metri all’otto per cento. Alle 15,40 il via alle allieve su 5 giri del medesimo circuito più lo stesso finale in salita. Alla gara esordienti (campionesse uscenti Linda Traversi dell’U.C. Donoratico e Aurora Masi della Zhiraf Guerciotti) iscritte 69 atlete di 13 e 14 anni, 52 le allieve, categoria in cui la campionessa uscente è Maddalena Simeoni della Ciclistica San Miniato-S.Croce.

Antonio Mannori