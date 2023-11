Ciclistica San Miniato-Santa Croce. Un pool femminile

C’è una novità importante nel ciclismo toscano femminile per la stagione 2024. La propone la Ciclistica San Miniato-S.Croce (da 36 anni in attività) e presieduta da Franco Biagini, con un preciso progetto, creare un vero e proprio pool femminile che prende il nome di Team Fabiana Luperini, la ex campionessa pisana di ciclismo di Cascine di Buti, che vanta una carriera splendida e che è rimasta innamorata del ciclismo rosa e non solo. Il progetto in sinergia con un altro paio di società toscane, è formare un bel gruppo di giovani atlete 8esordienti e allieve) che nei giorni scorsi sono state presentate. Il ritrovo è servito per provare l’abbigliamento che indosseranno il prossimo anno, oltre a ricevere tutte le necessarie istruzioni da osservare nelle prossime settimane e prima della ripresa dell’attività. Fabiana Luperini alla quale non manca l’esperienza, sarà la coordinatrice tecnica del gruppo il cui allenatore sarà invece Nicola Caponi, ex corridore proveniente dal Team Fanelli di Pontedera, con cui ci sarà sinergia così come con il Team Vaiano.

Antonio Mannori