Cinque motivi per non perdere Pisa-Catanzaro

Pisa, 25 aprile 2024 - Contro il Catanzaro la truppa di Aquilani deve fare risultato per cercare l'aggancio alla zona playoff. In un'Arena gremita il primo di quattro scontri, che potrebbe già essere decisivo. OBIETTIVO PLAYOFF - Provarci, fino alla fine. E' questo l'imperativo categorico per il Pisa Sporting Club. La classifica parla chiaro. I nerazzurri hanno 44 punti, con un solo punto di distacco dalla Sampdoria, all'ottavo posto, e due dal Brescia, settimo. Con quattro partite dalla fine del torneo Cadetto allora è necessario fare di tutto per provare a raggiungere questo risultato. CERCARE L'X-FACTOR - Se c’è un modo per cui questa squadra potrà riuscire nel suo intento, ovvero quello di approdare ai playoff, sarà imparando ad accettare i propri limiti cercando di limitare i danni qualora le cose, nel corso di una partita, si complicheranno. I difetti del Pisa ormai li conosciamo, i pregi anche. Trovare un x-factor insomma, dal quale tirar fuori tutte le energie possibili, è fondamentale. L'ULTIMO PISA-CATANZARO - Le due squadre non si incontrano all'Arena Garibaldi dalla stagione 2013-14. In panchina c'era Ciccio Cozza e all'Arena tornava, in nerazzurro, Daniele Mannini. Cozza invece era stato proprio a Catanzaro nel corso delle due stagioni precedenti. La gara terminò 0-0 per i nerazzurri, ma la stagione di Cozza fu molto breve sulla panchina del Pisa, interrompendosi con un esonero solo tre mesi dopo. La vittoria più larga invece risale al 1936-37 con un 5-1 in favore dei nerazzurri GARA DALLE GRANDI OCCASIONI - Per una partita dalle grandi occasioni si attende un pubblico dalle grandi occasioni. Domani sera infatti sarà di scena il Catanzaro e i biglietti stanno andando a ruba. Il curvino èandato esaurito nella giornata di ieri. Con tanti tifosi provenienti da Catanzaro, ci si aspetta, potenzialmente, oltre gli 8000 spettatori presenti sugli spalti, e si tratterebbe della terza volta nel corso della stagione dopo le partite contro Parma e Palermo. 50 PENSIERI DA LASCIARSI ALLE SPALLE - infortuni di Hermannsson, Miguel Veloso e Torregrossa, quest'ultimo probabilmente al rientro domani, hanno portato il Pisa a quota 50 infortuni stagionali. Praticamente un record. Al di là dei tanti infortuni dovuti a traumi distorsivi, come quelli legati ai legamenti crociati e collaterali che hanno contraddistinto la prima parte della stagione, il Pisa ha avuto una preponderanza di infortuni muscolari, ben 35 in questo campionato, qualcosa su cui si dovrà riflettere a fine stagione, se per metodologie o per storia clinica di alcuni calciatori. Domani però servirà lasciarsi alle spalle questa statistica. Michele Bufalino