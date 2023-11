Convocazione d’oro

Tommaso Barbieri rappresenta una delle novità in casa Pisa a questo giro degli impegni delle nazionali.

Dopo la convocazione con l’Italia under-20 di settembre e la mancata chiamata a ottobre, il difensore nerazzurro adesso è stato scelto dal commissario tecnico Carmine Nunziata in under-21, in vista degli impegni contro San Marino e Irlanda per il girone di qualificazioni verso gli europei di categoria, in programma nel 2025. "Rappresentare l’Italia è un sogno, darò tutto me stesso per aiutare i compagni, giocando dove vuole il mister".

Queste le parole rilasciate dal terzino, emozionato, in un’intervista al sito della FIGC.

Una convocazione che è motivo di vanto anche per il Pisa, che ritrova così un suo tesserato nell’under-21 azzurra a due anni di distanza dall’ultima volta, quando fu il turno di Lorenzo Lucca e che arriva nonostante un periodo nel quale Barbieri è messo in campo con il contagocce da Aquilani, del quale ha dichiarato: "È un ottimo allenatore che cerca molto il possesso palla", dopo un avvio di stagione da titolare.

Dal rientro dalla scorsa sosta, infatti, il 42 nerazzurro ha giocato solamente 117 minuti complessivi in cinque gare: quattro con il Cittadella, novanta (più recupero) a Venezia e tredici contro il Como, rimanendo in panchina invece contro Lecco e Sudtirol.

Tra presente, ma con un occhio anche al futuro, Barbieri ha parlato della Juventus, squadra dalla quale è arrivato a Pisa in prestito, dopo tre stagioni con la Next Gen (la seconda squadra): "Ovviamente ci penso sempre, ma al momento voglio focalizzarmi su questa stagione".

E questa stagione il terzino vuole essere determinante a Pisa, ispirandosi al suo punto di riferimento, Joao Cancelo, che oggi è al Barcellona e con un passato proprio in bianconero: "Anche se arrivare ai suoi livelli è difficile".

Lorenzo Vero