COSA ACCADE ALLE ALTRE. Playout e playoff si avvicinano i verdetti. Questa sera l’andata fra Bari e Ternana

La Serie B entra nel vivo e si avvicina agli ultimi due verdetti stagionali: chi retrocederà nell’inferno della Serie C e chi farà il passo decisivo verso il paradiso della A? Le sfide cruciali avranno inizio questa sera con la gara di andata del playout tra Bari e Ternana: il primo atto si disputa al "San Nicola" (ore 20.30), dove oltre 35mila cuori biancorossi proveranno a spingere la formazione di mister Giampaolo verso la vittoria.

I pugliesi infatti per centrare la salvezza, a causa della peggior classifica, dovranno segnare un gol in più dei rossoverdi nel doppio confronto: si giova su 180 minuti, con il ritorno programmato il prossimo 23 maggio. Altri due importanti incroci sono quelli in calendario venerdì 17 e sabato 18: a Palermo e a Catanzaro si disputeranno i due turni preliminari dei playoff. Apre le danze il "Barbera" (fischio d’inizio alle 20.30) – anche qui atteso un colpo d’occhio da categoria superiore -, con il Palermo che dovrà difendere il vantaggio dei due risultati su tre contro la Sampdoria: per accedere alle semifinali i blucerchiati hanno l’obbligo di vincere. Stesso compito che attende, tra due giorni, il Brescia sul terreno del "Ceravolo": il Catanzaro, avendo chiuso la stagione regolare al quinto posto, può "accontentarsi" anche del pareggio.

Attenzione però: in queste due partite sono previsti i tempi supplementari in caso di parità nei novanta minuti. Se l’equilibrio dovesse permanere anche al centoventesimo, le due formazioni meglio piazzate nella stagione regolare potranno festeggiare l’approdo alle semifinali, dove Cremonese e Venezia stanno attendendo i rispettivi rivali.

