Così in campo: tutte le possibilità di Aquilani. Tante assenze ma anche altrettante soluzioni

Tante, tantissime le incognite per quanto riguarda la formazione con la quale il Pisa scenderà in campo a Cosenza. Aquilani ha abituato il pubblico nerazzurro a stravolgere di settimana in settimana l’undici iniziale, e senza nemmeno le indicazioni della conferenza della vigilia, diventa un vero e proprio tiro alla sorte. Sicura sarà la presenza in porta di Loria (nella foto), alla prima stagionale per sostituire lo squalificato Nicolas. Il modulo, invece, rimane un’incognita. Nel secondo tempo contro Spezia e Reggiana Aquilani ha impostato una squadra all’arrembaggio con la difesa a tre. Però, l’infortunio di D’Alessandro e le squalifiche di Esteves e Lisandru Tramoni portano a una carenza di esterni che rendono difficile questa opzione. Più facile pensare a una difesa a quattro, con Barbieri sulla desta, Canestrelli e Caracciolo la coppia centrale e Calabresi traslato sulla sinistra (difficile pensare a Beruatto schierato da titolare). A centrocampo, la certezza è rappresentata da Marin. Al fianco del numero otto, potrebbe essere confermato Miguel Veloso, ma non è da scartare anche la possibilità di rivedere Piccinini, dando maggiore dinamicità o, chissà, tutti e tre contemporaneamente, in un ipotetico tanto quanto inedito 4-3-3, probabilmente il modulo più consono considerando le varie defezioni per questa sfida.

Se invece dovesse essere confermato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, Touré, rimasto a Pisa nonostante le voci di mercato, è più probabile vederlo schierato da trequartista, come sempre ha fatto Aquilani in questa stagione, piuttosto che mezzala, magari per dare cambio a Valoti che, smaltito totalmente l’infortunio, dovrebbe riprendere il posto da titolare, favorito su Torregrossa. Sugli esterni, Arena dovrebbe trovare la terza maglia da titolare consecutiva, schierato sulla destra, con Mlakar rimasto l’unico altro esterno proponibile per la fascia sinistra (nonostante anche Moreo sia stato schierato in quella posizione). Per il ruolo di centravanti, Bonfanti dovrebbe ritrovare spazio da titolare, carico dopo i due gol segnati (entrambi però all’Arena) nelle tre presenze in maglia nerazzurra.

Lorenzo Vero