CS vela. Tutti i vincitori della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Il Maxi di 100’ Arca SGR ha tagliato per prima il traguardo di Punta Ala, mentre dopo di lei altre 192 barche a vela hanno partecipato alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar, una regata offshore organizzata da Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Livorno e Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, con il supporto dello sponsor Cetilar, TAG Heuer come official timekeeper e vari partner tra cui Forniture Nautiche Italiane e Crew Pro. Un’edizione che, dopo il primo Trofeo Challenge assegnato proprio ad Arca SGR di Furio Benussi, alla terza vittoria in real time della 151 Miglia dopo i successi del 2021 e 2022, ha premiato l’eccellente regata del J122 Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, un vero aficionado della 151 Miglia, presente fin dalla prima edizione della regata datata 2010. Primo overall nella classifica Orc International, Chestress 3 si è quindi aggiudicato il secondo Trofeo Challenge della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, grazie a una regata condotta praticamente alla perfezione, fon dalle prime miglia del percorso. "Siamo presenti fin dalla prima edizione, perché la 151 Miglia è una regata che adoriamo. Dopo diversi successi di classe, vincere il Trofeo Challenge è una soddisfazione enorme, unica", ha dichiarato Giancarlo Ghislanzoni, armatore di Chestress 3. "Abbiamo disputato una bella regata, siamo stati bravi ad andare subito in testa nella nostra classe, poi da Montecristo abbiamo beneficiato di un bel Libeccio che ci ha spinto verso il traguardo a grande velocità. Come anche il nuovo percorso studiato dall’organizzazione, al netto dei cambiamenti dell’ultima ora di quest’anno per il meteo: lo trovo ancora più bello di quello classico". Se Arca SGR e Chestress 3 sono i vincitori dei due Trofei Challenge della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, gli altri premi sono andati ad Atalanta di Carlo Puri Negri (Classe IRC Over 60), all’ICE 52 Goose di Ice Yacht (IRC overall e IRC A), Free Spirit di Paolo Rossi (IRC B), Jacaré di Sabrina Chibbaro (IRC C), Aria di Burrasca di Franco Salpiraghi (IRC D), Thetis di Franco Locatelli (ORC A), Ginger di Michael Troesch (ORC 0), Sease di Giacomo e Franco Loro Piana (ORC C), Blues di Antonio Maglioni (ORC B DH) e Spartaco di Matteo Ugliassi (ORC C DH) Tappa del Campionato Italiano Offshore, del Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano, la prossima 151 Miglia-Trofeo Cetilar – che anche quest’anno ha sposato i principi della Cartha Smeralda della One Ocean Fondation - è prevista per venerdì 30 maggio 2025.

M.B.