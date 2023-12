"D'Alessandro: "Un Ritorno Tangibile nell'Economia di Gioco del Pisa"

Un ritorno in campo tangibile nell’economia di gioco del Pisa, quello di D’Alessandro. Dopo l’ingresso contro il Brescia, il numero 77 è tornato in campo dal primo minuto: "Questi due mesi sono stati duri. Avevo iniziato bene, e infortunarsi ha fatto subentrare anche la paura che fosse qualcosa di più grave. Sono molto contento di essere tornato: qua mi trovo bene". E il rientro ha coinciso con una grande prestazione contro la Cremonese: "Considerando l’avversario e come si è giocato, abbiamo fatto un’ottima partita. Ci è mancato qualcosa davanti. Bisogna considerare anche gli episodi: su Bianchetti c’era la doppia ammonizione, forse l’arbitro non se l’è sentita di espellerlo dopo un quarto d’ora". Un’ora di gioco, prima del cambio: "Avevo i crampi". Quindi, D’Alessandro ha concluso commentando la situazione dello stadio: "Non voglio entrare nelle dinamiche, non mi competono. Dico solo che questo stadio è temuto da chi viene, e avere il pubblico a favore personalmente mi gasa".

Lorenzo Vero