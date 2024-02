DENTRO LA NOTIZIA. Un febbraio complesso. Le prossime sfide

Con la sfida di domani al "San Vito-Marulla" si apre per il Pisa un mese probabilmente decisivo: a febbraio i nerazzurri sono attesi da cinque sfide, tre delle quali da disputare sul prato dell’Arena Garibaldi e due in trasferta. Per diversi ordini di fattori si tratta di un ciclo probante e dirimente in ottica classifica: dopo aver conquistato 4 dei 9 punti in palio a gennaio, la formazione di Alberto Aquilani è attesa – si spera – dal definitivo salto di qualità. Il calendario propone, in serie, Cosenza, Sampdoria, Parma, Venezia, Modena: tolti gli impegni contro la dominatrice del torneo e una delle formazioni che esprime il calcio più spettacolare (i lagunari occupano attualmente la seconda piazza), le altre tre gare mettono davanti allo Sporting Club tre avversari – sulla carta – dello stesso livello. Per riuscire a centrare risultati positivi e di conseguenza punti pesanti Bonfanti e compagni dovranno mantenere la buona vena mostrata fino a oggi nei match esterni e invertire drasticamente la rotta tra le mura amiche. Finora in trasferta il Pisa ha ottenuto 15 dei 26 punti complessivi, generati dai due terzi delle vittorie globali (4 su 6). La traduzione in termini pratici è che se i nerazzurri sono riusciti a galleggiare costantemente sopra alla zona rossa della classifica, mantenendo un cuscinetto rassicurante di vantaggio sui playout, è grazie al percorso compiuto lontano dall’Arena Garibaldi. Con il mese di febbraio però arriva anche l’obbligo di compiere decisi passi in avanti anche all’ombra della Torre: l’occasione dei due scontri diretti contro Samp e Modena è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

M.A.