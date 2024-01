Dopo 33 anni. La leggenda Been torna all’Arena. Sarà ospite della società nerazzurra

Trentatré anni e qualche pugno di giorni dopo, una delle leggende che ha contribuito a forgiare la mitica epopea Anconetani tornerà a calcare il prato dell’Arena Garibaldi: Mario Been torna a Pisa per un tuffo nel passato che toccherà i cuori dei tifosi nerazzurri presenti sugli spalti in occasione di Pisa-Reggiana di sabato 13 gennaio. Uno dei protagonisti dell’ultima promozione in Serie A, della storica semifinale in Coppa Italia e del secondo successo nella Mitropa Cup si trova in Italia per girare, assieme allo staff di ESPN, un documentario sulla propria vita sportiva e professionale nel mondo del calcio. L’estroso centrocampista olandese con la casacca dello Sporting Club ha collezionato 78 presenze in tutte le competizioni ufficiali, siglando 11 reti e dispensando intuizioni da far spellare le mani alla tifoseria pisana.

L’ex calciatore sarà ospite della società nerazzurra e riceverà dalle mani del presidente Giuseppe Corrado una maglia celebrativa durante una breve cerimonia che si svolgerà al termine del riscaldamento pregara di Pisa e Reggiana, e proseguirà con un giro d’onore che permetterà a Mario Been di salutare quel pubblico che lo vide mettere a segno gol storici come quello in Coppa Italia contro la Fiorentina o quello in campionato contro il Messina con un tiro lasciato partire praticamente da metà campo. Been arrivò a Pisa, acquistato dal Feyenoord, nel maggio del 1988 appena in tempo per aiutare i nuovi compagni a vincere la Mitropa Cup (3-0 in finale al Vaci Izzo) per proseguire poi con il successivo, sfortunato, campionato di Serie A conclusosi con la retrocessione in Cadetteria, ma impreziosito dal raggiungimento della semifinale in Coppa Italia (sconfitta con il Napoli di Maradona). Rimasto in nerazzurro anche l’anno seguente, in Serie B, Mario Been contribuì alla magnifica cavalcata condotta nel campionato 1989-90, quello dell’ultima promozione in Serie A. Nell’annata 1990-91 le ultime apparizioni in nerazzurro: l’ultima è datata 7 ottobre 1990, giorno della sfortunata sconfitta interna con la Fiorentina (0-4). Un mix di ricordi ed emozioni accompagneranno Mario Been di nuovo sul prato dell’Arena Garibaldi e i tifosi di ogni età presenti sugli spalti.

M.A.