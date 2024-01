"Due destini opposti: Arena e Vignato al calciomercato"

Due parabole, dalle direzioni opposte: una che sembra in fase ascendente, sospinta anche dallo stimolo di dimostrare di poter giocare da protagonista in cadetteria; un’altra evidenzia invece tutti i segnali della discesa. Alessandro Arena ed Emanuel Vignato nelle prossime settimane potrebbero finire nel vortice del calciomercato: il talento siciliano lascerebbe Pisa con l’obiettivo di trovare un minutaggio maggiore di quello concessogli da Aquilani fino a dicembre, l’ex Chievo invece cercherebbe ancora una volta il rilancio dopo una prima parte di stagione in ombra. Entrambi classe 2000 – inseriti nella lista degli Under senza pesare sulla composizione del puzzle delle 18 tessere degli Over – sono di proprietà della società: la partenza di uno dei due dovrebbe quindi essere tesa a una valorizzazione senza perderne il "peso patrimoniale". Tra i due chi ha dimostrato di meritare ulteriori chance nel girone di ritorno è Arena, che già al debutto in categoria sul blasonato campo della Samp, con la maglia da titolare, ha messo a referto un gol all’incrocio dei pali. Nelle 9 presenze raccolte, il fantasista mancino ha indossato per 6 volte la maglia da titolare accumulando 521’ sul rettangolo verde, più dei 498’ di Vignato distribuiti in 12 partite, soltanto 5 delle quali da titolare. Un indizio su chi dei due potrebbe lasciare il nerazzurro può arrivare dalle ultime gare del 2023: dopo i 63 minuti poco incisivi di Palermo, Vignato si è accomodato in panchina osservando da lontano i compagni centrare quattro punti negli scontri diretti contro Ascoli e Ternana. In Umbria invece Arena da titolare ha disputato novanta minuti, interpretando il match col piglio del veterano.

M.A.