E’ arrivato il momento della verità. Rosa completa contro la corazzata. I dubbi su portiere e corsia esterna

di Michele Bufalino

Il momento della verità inizia dall’Arena Garibaldi. Domani sarà una partita cruciale per il finale di stagione. I nerazzurri infatti affrontano la corazzata Palermo in una partita dai tanti significati. Previsti circa 7-8000 spettatori per una sfida contro un avversario in piena corsa playoff. Come spesso accaduto si guarda tanto avanti quanto indietro, con la zona alta della classifica distante solo due punti, mentre quella calda lontana cinque lunghezze. Per la prima volta, dall’inizio del campionato, il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani si ritrova con la rosa praticamente tutta a disposizione, ad eccezione di un unico giocatore, Andrea Barberis.

Si tratta del momento nel quale il Pisa ha la minore incidenza di infortuni di tutta la stagione, costellata da ben 44 stop, l’ultimo dei quali è stato proprio quello del numero 51 che, fino al prossimo anno, rimarrà fuori dai giochi. Tutto ruota attorno alle scelte dell’allenatore che, con molta probabilità, a causa delle tante possibilità a disposizione, dovrà mandare anche qualcuno in tribuna. Tra i pali resta il ballottaggio delle ultime settimane, con Loria e Nicolas che si giocheranno, fino all’ultimo momento, un posto da titolare. Venerdì in conferenza stampa stavolta Aquilani non ha sciolto le riserve sul portiere, da qui il ballottaggio. La difesa a tre invece dovrebbe rimanere intonsa rispetto alle ultime apparizioni. Calabresi affiancherà Canestrelli e Caracciolo, quest’ultimo il calciatore ad aver toccato più palloni in tutto il campionato nell’ultimo mese di gare, interpretando alla perfezione la costruzione da dietro voluta dal tecnico nerazzurro. In corsia esterna spazio a Barbieri e ad Esteves, con quest’ultimo però sempre riadattabile a centrocampo. In mediana infatti Marin sembra intoccabile, ma Miguel Veloso, in fase discendente rispetto a inizio stagione, potrebbe essere incalzato proprio dal giovane portoghese. Proprio Veloso ha ribadito, a Sport Mediaset, la propria fedeltà ad Aquilani e al Pisa: "A inizio anno ricevetti una chiamata del mister che ho accolto volentieri. Volevo giocare e rimettermi in pista ed essere disponibile aiutandolo. Sono stato fortunato ad avere l’opportunità del Pisa, perché volevo restare in Italia e dare il mio massimo contributo per aiutare questa società - dichiara Veloso che vuole restare in nerazzurro -. Se ricevessi un’offerta dall’Arabia la rifiuterei". A quel punto anche Beruatto potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di esterno sinistro, se non D’Alessandro. Sulla trequarti invece potrebbe tornare dal primo minuto Mattia Valoti, preferito ad Arena, affiancato da Idrissa Touré. Ormai il nativo di Berlino si è rivelato un vero e proprio amuleto, fondamentale da quando è entrato in sintonia con i dettami tattici dell’allenatore, in seguito a un lungo periodo di ambientamento. In attacco Bonfanti dovrebbe partire titolare con Moreo partente dalla panchina, così come Matteo Tramoni ed Ernesto Torregrossa su cui oggi il tecnico scioglierà le ultime riserve, ma entrambi ampiamente recuperati.