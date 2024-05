E’ già tempo di calciomercato. Contatti con l’Empoli per Angori

Manca ancora un mese e mezzo all’inizio del calciomercato, ma il Pisa potrebbe aver trovato il suo terzino sinistro. Una delle criticità della rosa nerazzurra infatti è stata, per lungo tempo, quella di un’alternativa a Beruatto, se si parla di giocatori di piede mancino. La dirigenza nerazzurra, già nelle scorse settimane, avrebbe avviato i contatti con l’Empoli per provare a portare in nerazzurro il classe 2003 Samuele Angori, under di 20 anni, capace di svariare su tutta la corsia di sinistra. Angori, il cui trasferimento alla Reggiana in prestito saltò, a causa del sopraggiunto limite di tesseramenti in un’unica stagione, ha attirato tanta attenzione in questa stagione con la divisa dei Granata. Non solo la convocazione nell’Italia Under 20, ma un ruolo da protagonista sulla fascia sinistra, tanto da aver disputato 35 partite segnando 3 gol e fornendo 7 assist. Colloqui esplorativi sono stati condotti da Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli, ma è ancora presto per parlare di cifre. Angori fa parte dell’agenzia di procuratori Sport Agency Futura che, tra i suoi assistiti ha anche il difensore della Primavera nerazzurra Francesco Coppola. I nerazzurri sarebbero interessati a rilevare l’asset a titolo definitivo. Transfermarkt dà come valutazione 300 mila euro, poco più di quanto speso dall’Empoli per rilevare il suo cartellino dal Perugia. Tutto dipenderà se l’Empoli sceglierà di cedere il giocatore a titolo definitivo o se invece concedere un prestito secco o in diritto di riscatto.

Originario di Cortona, Angori ha militato nelle giovanili della Fiorentina e del Perugia per poi passare, nel 2021, al Torino e, l’anno seguente, all’Empoli. Che il Pisa stia guardando avanti per il post Barbieri? Tra un mese e mezzo infatti nerazzurri e Juventus dovranno decidere cosa fare. Il Pisa può riscattare il terzino per 2,5 milioni, la Juventus contro-riscattarlo per 3,5. Se Barbieri verrà contro riscattato dalla Juve, potrebbe essere girato al Bologna come contropartita per Calafiori, secondo quanto emerso negli ultimi giorni. Ad ogni modo a partire da oggi inizieranno, dopo un weekend di riposo, le prime consultazioni sul futuro di Alberto Aquilani e Stefano Stefanelli. Sarà proprio quest’ultimo a sciogliere, presumibilmente, i nodi per primo. Uno dei nomi caldi per sostituirlo sembra essere quello di Paolo Bravo del Sud Tirol. Ha ancora un anno di contratto, ma ci sono diversi club, tra cui il Pisa, che lo seguono. Emersero anche i nomi di Mancini della Sampdoria e Ludi dell’Empoli.

Michele Bufalino