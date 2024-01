E se per l’attacco non fosse finita?. Soleri e Moro restano nel mirino

Il calciomercato del Pisa ha avuto una drastica accelerata con l’acquisto di Nicholas Bonfanti dal Modena, oggi presumibilmente in partenza dalla panchina per la sfida con la Reggiana. La società infatti dovrà da un lato liberare la rosa, dall’altro puntellare la rosa di elementi validi. A tal proposito è proprio il tecnico Aquilani che traccia la strada da seguire: "Se entra qualcuno deve entrare qualcuno migliore dei giocatori che abbiamo". Sempre l’allenatore nerazzurro ha ammesso che in rosa ci sono tanti giocatori, parafrasando le parole del presidente Corrado pronunciate martedì scorso al nerazzurro. "Se tutti stessero bene andrebbero in 7 in tribuna, è una situazione di abbondanza che prevede la gestione dello spogliatoio", ha ammesso Aquilani.

Tanti infatti i possibili partenti, poche le offerte. Per il momento chi sembra poter avere le valige in mano è Roko Jureskin. L’esterno infatti potrebbe andare in prestito in Serie C. Potrebbe seguirlo anche Maxime Leverbe, nella batteria dei centrali. Anche per Emanuel Vignato vi è stato un sondaggio di qualche squadra di Serie B, tra cui il Palermo, ma offerte non sono ancora arrivate.

Resta da capire soprattutto la situazione relativa a Pietro Beruatto, da un mese attualmente infortunato alla caviglia, ma il cui procuratore sembra molto attivo sul mercato, viste le notizie degli scorsi giorni relative a un interessamento di Frosinone e Sassuolo. A tal proposito sono emersi degli interessamenti legati ad alcuni di calciatori da parte della società nerazzurra in entrata. Nei giorni scorsi infatti il Pisa si è informato riguardo al terzino Davide Bartesaghi, ma il 18enne è ormai promesso sposo del Monza, con Galliani che ha convinto il Milan a cederlo. I dirigenti si sono interessati anche al 20enne Yuri Rocchetti della Cremonese, centrale mancino ed esterno sinistro, così come Andrea Bozzolan, 19 del Perugia, terzino sinistro puro. Non stanno ancora affondando il colpo i dirigenti che seguono questi due calciatori alla lontana, con l’obiettivo di cerare un terzino o un centrale mancino nel ruolo da affiancare alla batteria dei presenti. Dagli ultimi nomi emersi però appare da parte della società la voglia di cercare un asset per presente e futuro.

E in attacco? Cosa aspettarsi dopo l’arrivo di Bonfanti? Come già emerso nelle ultime 48 ore adesso il Pisa resterà alla finestra, in attesa dell’occasione giusta. Non è ancora tramontata la pista per il ‘97 Edoardo Soleri del Palermo o per 2001 Luca Moro del Sassuolo in prestito allo Spezia, ma tutte queste operazioni, compresi eventuali top player dalla Serie A, sono da svolgersi nel finale del calciomercato di gennaio. Con una certezza: adesso la società può tesserare anche un over dopo la cessione di Gliozzi al Modena, ieri ufficializzato dai canarini.