Ernesto Torregrossa e Gliozzi in allenamento: due mesi impegnativi per il Pisa

Notizie positive per Ernesto Torregrossa che è tornato ad allenarsi in questi due giorni a metà tra un lavoro differenziato e in gruppo. Soltanto la rifinitura chiarirà se potrà essere convocato per la prossima partita. Anche Gliozzi scalpita per poter essere preso in considerazione anche per un minutaggio più elevato di quello concessogli contro il Venezia da Aquilani. Oggi sarà resa nota anche la terna arbitrale per la sfida di sabato. Nel frattempo di fronte a sé la squadra di Aquilani ha due mesi particolarmente impegnativi. A cominciare da novembre, caratterizzato dall’ultima pausa per le nazionali. Dopo il Como il Pisa sarà ospite del Sud Tirol il prossimo 11 novembre, per riscattare la doppia sconfitta dello scorso anno, mentre i tirolesi si trovano al settimo posto della graduatoria con 16 punti. Dopo la lunga sosta si tornerà in campo il prossimo 25 novembre all’Arena Garibaldi contro il Brescia. Il 2 dicembre, alle 14, spazio alla sfida contro la Cremonese, retrocessa dal campionato di Serie A e in piena corsa playoff. E’ qui che inizierà un vero tour de force. Il 9 dicembre alle 16.15, sarà ospite del Catanzaro, vera rivelazione del torneo cadetto. Spazio poi a un’altra corazzata, il Palermo del City Group, un’altra trasferta, stavolta in terra siciliana, il 16 dicembre alle 16.15. Non finisce qui perché il 2023 si concluderà l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre, contro l’Ascoli all’Arena (alle 16.15), ma soprattutto con la sfida di Santo Stefano in trasferta a Terni (alle 15). Solo a quel punto ci sarà spazio per la meritata sosta di gennaio e si tornerà in campo solo a metà mese, ormai già nel vivo del calciomercato di riparazione.

M.B.