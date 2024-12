Filippo Inzaghi e Davide Vaira brindano all'evento Stelle di Natale a Pisa

di Michele Bufalino

C’erano due ospiti d’eccezione all’evento Stelle di Natale, organizzato dal gruppo Paim, per fare un brindisi alle Officine Garibaldi. Si tratta del tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi e del direttore sportivo Davide Vaira. Assente giustificato Il presidente Giuseppe Corrado, impegnato dopo le elezioni del presidente di Lega. Inzaghi ha esordito parlando del suo rapporto con il patron Knaster: "L’ho conosciuto questa estate, vuole fare cose importanti - dichiara Inzaghi -. Ci ha lasciato fin da subito lavorare con tranquillità, è una proprietà che si affida alle professionalità, lasciandole serenità. E’ soddisfatto di noi e spero che la squadra continui a renderlo orgoglioso".

Il tecnico si concentra poi sul momento: "Non credo alla sfortuna, ma nel raggiungimento dei traguardi. La voglia e la serietà portano a ottenere dei risultati. Bisogna cercare di arrivare nel posto giusto al momento giusto e spero a Pisa di esserci arrivato". Il grande gruppo nerazzurro è uno dei temi più cari all’allenatore del Pisa: "Se si ripete una partita come quella col Bari è difficile non vincere. Fin dal primo giorno l’impegno di tutti è stato massimo, è una squadra giovane e le squadre giovani per fortuna migliorano. Io cerco sempre di trovare il pelo nell’uovo per mantenere alta l’attenzione. Con questa società e questi giocatori si sta costruendo qualcosa di importante". E ancora. "La società in primis credeva nella squadra e questo ha fatto sì che noi trasmettessimo valori positivi ai giocatori". Touré ha raggiunto col Bari le 100 presenze. "Quando giocavo contro il Pisa Touré era sempre ostico da affrontare per come lo schierava D’angelo - riconosce il mister -. Si è messo a disposizione e quando abbiamo individuato il sistema di gioco abbiamo pensato, visto che D’Angelo lo impiegava anche largo in fascia, di poterlo usare in quel ruolo, poi il destino ci ha privato di Leris ed Esteves, ma non ci siamo pianti addosso".

Il tecnico poi si concentra sul rientro di Morutan: "E’ un infortunio importante quello che ha avuto - ammette Inzaghi -. Sta migliorando soprattutto dopo la partita con la Primavera e ha acquisito più fiducia. Sarà il nostro acquisto di gennaio. Pensate che stavo andando in Turchia per allenarlo qualche anno fa". Inzaghi poi parla anche dello straordinario momento di Lind: "Non ci aspettavamo che sarebbe cresciuto così, era arrivato sovrappeso, ma adesso tra lui e Bonfanti abbiamo la fortuna di avere due grandi centravanti". Il tecnico guarda già alla sfida con il Modena: "Sappiamo che sarà una gara complicata, ma noi siamo abituati a infrangere qualche tabù". Alla serata erano presenti anche il presidente del gruppo Paim Giancarlo Freggia, ex presidente nerazzurro e Gabriella Porcaro, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa. Oggi infine, una delegazione del Pisa Sporting Club farà visita agli anziani della Rsa "Casa Mimosa" in via Torino per gli auguri.