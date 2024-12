GARA. Juan Luca Sacchi l’arbitro della sfida

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata l’arbitro designato da Rocchi per la sfida tra Sampdoria e Pisa. Un direttore di gara esperto, che vanta 61 presenze in Serie A e 121 in B, che conta già dieci precedenti alla direzione dei nerazzurri, con un bilancio di tre vittorie (tra queste il 2-1 contro il Cittadella della scorsa stagione all’Arena), due pareggi e cinque sconfitte, tra queste la sconfitta nell’ultimo derby in trasferta con il Livorno. La squadra arbitrale sarà completata dai due guardalinee Alessandro Giallatini di Roma 2 e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto uomo sarà Niccolò Turrini di Firenze. Il var sarà Niccolò Baroni di Firenze, mentre l’assistente var è Valerio Marini di Roma 1.