Generazione Zeta, è un Pisa super-giovane. Nove talenti sono nati nel nuovo millennio

Chiamatela "Generazione Pisa", una squadra giovanissima con una media di 23 anni. Così i nerazzurri di Aquilani, nel corso di questa stagione, hanno preso fiducia giornata dopo giornata, dimostrandosi sostenibili e con ampi margini di miglioramento. Una crescita che, se la dirigenza e il tecnico continueranno a sostenere, investendo ulteriormente su questi calciatori della rosa, potrebbe generare la squadra del futuro. E’ arrivato forse il momento delle porte scorrevoli. A rendere manifesto questo percorso è stato Leonardo Loria (24 anni), 5 presenze in questa stagione nel Pisa. Il portiere sembra aver scalzato ormai definitivamente Nicolas dalle gerarchie e potrebbe essere il portiere sul quale fare affidamento anche per il futuro, dopo l’investimento di 2,4 milioni di euro dalla Juventus nell’affare che portò Stefano Gori in bianconero.

Il trio difensivo è composto da Arturo Calabresi (28), il più ‘giovane’ della vecchia guardia, mentre accanto a lui ci sono Simone Canestrelli (23) anni e Pietro Beruatto (25). Se Canestrelli ha attirato le attenzioni del Bologna e potrebbe essere uno dei calciatori che avrà più mercato nella prossima finestra estiva di trattative, Beruatto invece si deve ritrovare, essendo finito un po’ ai margini. Merito di Tomas Esteves (21 anni), finalmente esploso dopo il suo acquisto per circa un milione di euro dal Porto e capace sia di giocare laterale sia in linea mediana, ma pure merito di Tommaso Barbieri (21 anni), il nuovo ‘pendolino’ sulla corsia esterna. Quest’ultimo potrebbe essere riscattato dai nerazzurri per 2,5 milioni di euro. Da segnalare che, nel reparto difensivo, tutti hanno giocato un elevato numero di partite. Canestrelli è il più presente con 30 gare e 2700 minuti, Barbieri ha collezionato invece 24 presenze, Esteves 23, Calabresi 20 e Beruatto 24. Lo stesso discorso vale a centrocampo. Marius Marin è il ‘capitan futuro’, destinato a prendere il posto di Masucci o De Vitis nella lista dei calciatori ‘bandiera’ a soli 25 anni e 26 presenze in questa stagione.

Ci sono poi i due fratelli Tramoni, acquistati per una cifra superiore ai 4 milioni di euro. Matteo (24 anni) sta rientrando dal suo infortunio al crociato e su di lui il Pisa punta tantissimo. In passato è stato capace, a soli 20 anni, di segnare 10 reti con la maglia del Brescia. Poi c’è Lisandru Tramoni (20 anni). Lanciato da D’Angelo a 18 anni, è diventato con Aquilani punto di riferimento con 21 partite e 2 reti segnate. Sulla trequarti occhio ad Alessandro Arena, 23 anni. Quest’anno ha alternato prestazioni magistrali a gare opache, ma già lo scorso anno ci pensò l’ex Braglia a parlare benissimo di lui a Gubbio: "potrebbe giocare tra i top club della Liga spagnola". Per ora ha messo a segno un gol in 19 partite, ma Aquilani si aspetta di più. La punta ‘di diamante’ è infine Nicholas Bonfanti, 9 presenze e 3 reti. Se sarà più forte dei problemi muscolari che lo affliggono il Pisa potrà scommettere ancora su di lui per la prossima stagione.