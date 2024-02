Già in vendita i biglietti per Cittadella-Pisa

Pisa, 27 febbraio 2024 - La Società Cittadella informa che è aperta la prevendita dei biglietti validi per la gara Cittadella-Pisa in programma allo Stadio “Tombolato” domenica 3 marzo (ore 16.15) Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato, senza alcuna limitazione, l’intero settore ospiti (Curva Nord): prezzo del biglietto euro 14 (+ 1,50 euro d.p.). I tagliandi sono acquistabili presso: – Sito web Ticketone al seguente link (www.ticketone.it) – Punti vendita Ticketone abilitati su tutto il territorio nazionale (Cerca i Punti Vendita www.ticketone.it/help/outlets/) La prevendita del Settore Ospiti (Curva Nord) terminerà alle ore 19.00 di sabato 2 marzo p.v. e il giorno della gara i biglietti di tale settore non saranno disponibili presso i botteghini dello stadio. Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione delle aree specifiche sul sito https://www.ascittadella.it/

M.B.