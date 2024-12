Già in vendita i biglietti per Sampdoria-Pisa

Pisa, 22 dicembre 2024 - La società Sampdoria informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Sampdoria-Pisa in programma domenica 29 dicembre (alle 19.30) allo Stadio “Ferraris”. Per decisione degli Organi competenti i residenti nella regione Toscana potranno acquistare biglietti nel settore ospiti solo ed esclusivamente se in possesso della Tessera del tifoso emessa dal Pisa Sporting Club; per tutti gli altri settori la vendita per i residenti nella regione Toscana è concessa ai soli possessori della SampCard. I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, con le limitazioni prima menzionate fino alle ore 19.00 di sabato 28 dicembre presso i seguenti punti vendita sia in modalità online sul portale ticketone.it sia in tutte in punti vendita autorizzati del circuito Ticketone. Prezzo del biglietto 20 euro. La Sampdoria consiglia ai tifosi che si metteranno in viaggio in auto verso Genova di utilizzare l’uscita di Genova Est per dirigersi verso il parcheggio denominato “Piastra Genova Est”