Giovani stakanovisti. Il numero 5 Simone Canestrelli presenzialista. Ha saltato solo la trasferta di Palermo all’andata

Spazio ai giovani italiani in Serie B: attraverso i propri canali social, la Lega B ha pubblicato la classifica dei nati dopo il 1 gennaio 2000 con più minuti disputati in campionato. Al comando dei "gen Z" più presenti c’è Semuel Pizzignacco, portiere classe 2001 della FeralpiSalò, che non ha saltato alcun minuto in campionato nelle prime diciannove gare giocate, subendo trentacinque gol. Lo stesso risultato lo avrebbe ottenuto anche Simone Canestrelli, unico giocatore del Pisa presente in classifica, e primo tra i giocatori di movimento in generale. Il numero 5 nerazzurro ha saltato solamente la trasferta di Palermo nel girone d’andata a causa di una squalifica, collezionando un totale di 1620 minuti in campo. Canestrelli è una delle pochissime certezze nella formazione del Pisa 2023/2024. Alberto Aquilani sin dal suo approdo ha deciso di puntare sul centrale classe 2000 in difesa, rientrato dal prestito della seconda metà della scorsa stagione al Como.

Al terzo posto, il più giovane in classifica: Daniele Ghilardi della Sampdoria, classe 2003: 1595 minuti, otto in più di Andrea Giorgini del Sudtirol (2002), mentre al quinto posto c’è Bianco della Reggiana (1540). A seguire, i due classe 2000 Ghion del Catanzaro (1521 minuti), Salvatore Esposito dello Spezia con 1493, il 2002 Papetti del Brescia (1465), Candela, ‘00 del Venezia (1453). Chiude la top ten Marcandalli, 2002, con 1373 minuti. Da notare, la presenza di dieci squadre diverse in questa analisi, ma allo stesso tempo – eccezion fatta per Venezia e Catanzaro – l’assenza di giocatori appartenenti a formazioni invischiate nella lotta playoff, quindi, almeno su questa statistica, più restie a dare spazio ai giovani. Statistiche importanti, secondo anche quella volontà, del cosiddetto nuovo "Rinascimento italiano", di sviluppare il minutaggio dei giovani calciatori. Giovani stakanovisti, sì, ma non giovanissimi: da segnalare, infatti, la mancata presenza di alcun giocatore con età inferiore di vent’anni.

Lorenzo Vero