Giudice di gara con la Sampdoria. L’arbitro per la sfida di sabato sarà Niccolò Baroni. La quinta volta in cui incontrerà la nostra squadra

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto Niccolò Baroni come direttore di gara per Pisa-Sampdoria della ventiquattresima giornata della Serie B 2023/2024. L’arbitro della sezione di Firenze sarà quindi incaricato a condurre una sfida che si prospetta delicatissima: sia gli uomini di Aquilani che quelli di Pirlo sono appaiati in classifica a quota 27, alla stessa distanza sia dai playoff che dai playout. Un dentro e fuori che potrebbe definire il proseguimento della stagione per entrambe le formazioni. Una partita complicata anche considerando la non simpatia tra le rispettive tifoserie, pur considerando lo sciopero da parte dei gruppi della Curva Nord, che al netto di sorprese dovrebbe proseguire anche per la partita di sabato (calcio d’inizio alle 16:15), e le restrizioni per i tifosi ospiti, con la vendita degli appositi biglietti riservata esclusivamente ai possessori di tessera del tifoso e residenti nella regione Liguria.

A completare la squadra arbitrale, vi saranno come guardalinee Miniutti di Maniago e Severino di Campobasso, il quarto assistente sarà Vergaro della sezione di Bari. Come addetto al Var ci sarà Marco Serra della sezione di Torino, che ha già svolto in stagione questo ruolo con i nerazzurri in occasione del pareggio interno di un mese fa contro la Reggiana. L’assistente var sarà Giacomo Paganessi di Bergamo.

Per Baroni, si tratta della quinta volta in cui è chiamato ad arbitrare il Pisa. I precedenti, però, non sono favorevoli. Il più lontano, è relativo alla stagione 2015/16, con il pareggio per 1-1 in trasferta dei nerazzurri contro la Lucchese. Quindi, nella stagione successiva, la sconfitta interna contro il Vicenza (0-1). Altre sconfitte nel 2021, quando la lanciatissima squadra di D’Angelo cascò a Crotone, perdendo per 2-1, quindi, nell’unico precedente di questa stagione, la sconfitta a Modena della terza giornata, con dubbia espulsione di Hermannsson. L’unica vittoria, contro il Potenza nella Coppa Italia 2019-20.

Lorenzo Vero