Gli avversari. "Abbiamo l’obbligo di fare bene»

La Sampdoria che arriva alla Cetilar Arena è una squadra ferita dopo la sconfitta contro il Brescia. Andrea Sottil, allenatore blucerchiato, ha voluto alzare però l’asticella in vista della sfida contro il Pisa: "Siamo la Sampdoria: abbiamo l’obbligo di fare una grande prestazione. In Serie B nulla è scontato, siamo pronti per sfidare i primi in classifica". Sottil si è quindi concentrato sugli avversari: "Il Pisa è una squadra pratica e ben strutturata per la categoria. Il lavoro di Inzaghi è evidente, e le individualità della squadra sono ottime. Ma noi siamo preparati: non dobbiamo guardare il divario in classifica. Le partite contro Pisa e Palermo saranno decisive per capire quale campionato faremo". L’allenatore si è lasciato andare quindi a una prestazione degna de "La Grande Bellezza" di Sorrentino: "Non dobbiamo solo partecipare alla Serie B, dobbiamo essere protagonisti". Per la sfida della Cetilar Arena la Sampdoria potrà godere di un Pedrola in fase di miglioramento, ma sempre alla ricerca della miglior forma: "Sta crescendo, anche in termini di minutaggio. È un giocatore che porta guizzi e colpi. Abbiamo sei attaccanti forti, come Tutino (che giocherà in coppia con Coda, ndr): deve stare sereno, sono convinto che farà tanti gol. È un giocatore che sa sacrificarsi anche in fase difensiva, ma per fare una grande stagione sa che deve alzare l’asticella". Quindi, sull’importanza della sfida contro il Pisa di Inzaghi: "Dovrà essere un’occasione in più per fare vedere chi siamo".

Lorenzo Vero