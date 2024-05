Gli avversari. "Faremo tutto per arrivare al terzo posto»

Momento complicato per la Cremonese, nonostante il primato di migliore difesa del campionato. I grigiorossi infatti hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime sei partite, uscendo dalla possibilità di giocarsi le proprie carte per la promozione diretta, tanto da sollevare polemiche sulla gestione di Stroppa, la cui fiducia è stata confermata dal direttore generale Paolo Armenia: "La società crede nei giocatori, crede nell’allenatore ed è convinta che insieme faremo del nostro meglio per raggiungere un risultato - dichiara Armenia alla festa del club Luzzara -. Nessuno di noi è profeta, ma l’impegno, sarà sempre al massimo. Siamo consapevoli di essere in un momento difficile dove i risultati non arrivano, ma siamo altrettanto consapevoli che la forza e la qualità di squadra e allenatore possano sopperire a questo periodo".

Anche Stroppa ha caricato la partita: "Faremo di tutto per agganciare il terzo posto anche se ora il Venezia è un po’ lontano - continua a crederci l’allenatore dei grigiorossi -. Anche il quarto però è importante in chiave play-off. Oltre al Pisa ci aspettano gare importanti. Affronteremo le partite che restano in calendario senza mollare di un centimetro. Portiamo a casa la consapevolezza di poter fare un altro tipo di gioco". Parlando di scelte, la Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2 visto a Venezia, per la sconfitta 2-1 contro i lagunari. Tra i pali ci sarà Sarov, mentre la linea a tre sarà composta da Antov, Bianchetti e Lochoshvili. Sulle fasce agiranno Zanimacchia e Sernicola, mentre a centrocampo ci saranno Collocolo, Castagnetti e Pichel. In attacco invece lo spazio sarà tutto per la coppia Vasquez-Coda.

Michele Bufalino