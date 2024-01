GLI AVVERSARI. La Reggiana punta Pafundi

A differenza dei nerazzurri la Reggiana è tornata ad allenarsi un giorno prima, precisamente il 3 gennaio, dopo la pausa invernale. I problemi degli emiliani sono più o meno gli tessi del Pisa, alcuni più gravi, alcuni meno gravi. Come in attacco con Gondo e Girma capocannonieri a quota 4 reti, ma manca un bomber vero, per un totale di 21 reti segnate a fronte delle 18 dei nerazzurri. Anche la Reggiana, che ha un solo punto in più dei nerazzurri in classifica, ben 23 contro i 22 del Pisa, ha avuto problematiche legate agli infortuni, ben 16, che la mettono a braccetto con la squadra di Aquilani come il team con il maggior numero di calciatori con uno stop forzato dell’intero campionato Cadetto. Sul fronte mercato invece la squadra di Alessandro Nesta sta attendendo di ufficializzare la prima operazione della sessione invernale, non essendo comunque rimasta a guardare fino adesso, lavorando per una clamorosa operazione di mercato, un lusso per la categoria. C’è stato il via libera, in queste ore, per il trasferimento di Simone Pafundi dall’Udinese. Il talento della nazionale under 19, ma protagonista anche nel Mondiale under 20 e convocato anche da Spalletti, pur senza trovare spazio in prima squadra, è prossimo all’arrivo. Tuttavia Pafundi dovrebbe poter arrivare, se non si inserirà all’ultimo anche il Venezia, che lo seguiva, in solo dopo la prima partita del 2024 contro il Pisa, ma prima della sfida con il Como. Proprio il ‘cannoniere’ della squadra Girma invece potrebbe fare percorso inverso e uscire, ma solo a giugno. Su di lui si sono affacciati il Monza e il Bologna, interessati a rilevarlo. Mic. Buf.