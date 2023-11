Gli avversari. "Ogni partita è a sé. Siamo sicuri del valore dei nerazzurri»

Un positivo successo col Catanzaro ha rilanciato il Como in ottica campionato, con il sesto posto della classifica, in piena zona playoff. La squadra di Longo arriva all’Arena Garibaldi con la fiducia dell’ambiente. "Mi aspetto ancora un Como con lo stesso atteggiamento: propositivo e coraggioso, come contro il Catanzaro", ha presentato così il match il tecnico Moreno Longo prima della partenza per la Toscana. Il tecnico del Como però non si fida del Pisa, in un momento di crisi: "Crediamo poco ai periodi, perché ogni partita è a sé. Stessa cosa vale per i numeri. C’è sempre il timore che arrivi presto un riscatto. Abbiamo un enorme rispetto per il Pisa - prosegue Longo - Siamo ancora sicuri del loro valore, serve una prestazione importante". Recuperato Abilgaard l’unico infortunato è Moustapha: "L’unico out è Mustapha, che ha ricevuto un colpo in allenamento e non partirà ma riprenderà lunedì. Abildgaard aveva ricevuto un colpo a Parma, alle costole, ma ora c’è. Iovine ha già giocato e ha avuto una settimana in più di lavoro. Vediamo". L’11 iniziale è basato sull’ormai consolidato 3-4-1-2 con Semper tra i pali, Curto, Odenthal e Barba in difesa. Questi tre hanno già segnato 5 reti sfruttando i calci piazzati, vero punto forte del Como. A centrocampo larghi giocheranno Cassandro e Ioannou con Bellemo e Kone centrali e Baselli che potrebbe insidiare uno dei due calciatori. Sulla trequarti Verdi e in attacco Cutrone e Gabrielloni, ma occhio a Cerri.

Mic. Buf.