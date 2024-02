GLI AVVERSARI. Un Parma in gran forma. In dubbio soltanto Ansaldi

Ormai, per il Parma ogni partita delle quattordici rimaste in campionato rappresentano un tassello decisivo per una promozione che appare quasi certa. Al momento, sono sei i punti di vantaggio della squadra di Pecchia rispetto alla zona playoff. E il pubblico sabato al "Tardini" si prospetta quello delle grandissime occasioni. Gli emiliani, dopo la vittoria contro il Cittadella in trasferta, hanno osservato due giorni di riposo, riprendendo il lavoro verso la sfida ai nerazzurri soltanto nella giornata di ieri. Al momento, l’unico giocatore la cui presenza è in dubbio risulta Cristian Ansaldi.

L’ex Inter e Torino è ormai assente causa infortunio da oltre un mese, ma il rientro sembra ormai prossimo. Così come per il Pisa, invece, per sabato Pecchia non dovrà avere a far conto con nessuna squalifica. Diffidato il capitano Delprato. Il Parma, a questo punto del campionato, è la squadra che ha subito meno tiri in porta (solo 67), mentre è quella che si è resa maggiormente pericolosa su palla inattiva, essendo non a caso il miglior attacco del campionato con quarantcinque reti segnate (una media di 1,8 a partita). Una squadra in piena salute, quella con cui avrà a che fare Aquilani e i nerazzurri.

Lorenzo Vero