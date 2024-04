Grande pubblico per un super match. Arena, si attendono ottomila spettatori

Atmosfera da grandi occasioni per il penultimo turno casalingo del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi. Domani sera infatti sarà di scena il Catanzaro e i biglietti, malgrado manchi la vendita online per l’evento, a causa delle restrizioni imposte dal Gos, specialmente per la tifoseria ospite, stanno andando a ruba. La prevendita è proceduta spedita, con il nuovo settore di Curva Nord, il curvino, andato esaurito nella giornata di ieri. Ancora disponibilità in tribuna e in gradinata, mentre nel settore di Curva Sud erano stati ben 550 i tagliandi staccati nelle ricevitorie della Provincia di Catanzaro. Da ieri invece il residuo dei 350 tagliandi è stato messo in vendita esclusivamente presso le ricevitorie fisiche aderenti al circuito Ticketone di tutta Italia ed è in esaurimento.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni, potenzialmente andando oltre gli 8000 spettatori, e si tratterebbe della terza volta nel corso della stagione dopo le partite contro Parma e Palermo. Ma come arrivano i nerazzurri a questa partita? Il dubbio più grande resta, in generale, legato alla difesa a tre o a quattro. Aquilani potrebbe confermare il 4-2-3-1 che aveva sorpreso Giampaolo nel primo tempo di Bari-Pisa, oppure tornare al 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime tre uscite casalinghe, regalando altrettanti successi consecutivi. Intanto, a meno di colpi di scena, Ernesto Torregrossa, allenatosi a metà con il gruppo e a metà con un lavoro differenziato, dovrebbe essere aggregato alla squadra partendo dalla panchina. Oggi il tecnico Aquilani scioglierà questa riserva, fermo restando le situazioni legate ad Hermannsson e Miguel Veloso che, invece, non si sono allenati e salteranno il match di domani. Per il momento la formazione tipo che potrebbe scendere in campo sembra essere molto vicina a un 4-2-3-1 con Calabresi, Caracciolo, Canestrelli e Barbieri davanti a Nicolas, mentre Esteves dovrebbe giocare assieme a Marin a centrocampo. La linea dei trequartisti invece sembra quasi certamente composta da Arena, D’Alessandro e Valoti, ma sono tanti i ballottaggi. Il più importante è legato a Bonfanti o Moreo dal primo minuto in attacco. Non ci sarà invece in panchina Cristian Agnelli, il collaboratore tecnico di Alberto Aquilani, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Il Catanzaro invece, che ha sempre giocato a quattro in difesa, arriva a questa partita con una settimana che, in seguito al pareggio a reti bianche con la Cremonese, ha portato una brutta notizia. Dagli esami strumentali è emerso che il centrocampista Andrea Ghion, già oggetto del desiderio dei nerazzurri nello scorso mercato estivo, e fattosi male in allenamento, ha avuto una lesione di alto grado ai flessori della coscia sinistra, ragion per cui rischia di star fuori fino all’inizio dei playoff. Al suo posto potrebbe giocare l’ex Luca Verna oppure Simone Pontisso.