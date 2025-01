Pisa, 30 gennaio 2025 - Dopo la vittoria in inferiorità numerica contro la Salernitana, la truppa nerazzurra è pronta nuovamente a dare battaglia. Ecco i cinque motivi per non perdere Palermo-Pisa.

TURNO DI SCONTRI - Altro turno di importanti scontri in alta quota. I nerazzurri e il Sassuolo, sulla carta, hanno le partite più difficili. Un successo contro il Palermo nell'anticipo potrebbe proiettare la squadra di Inzaghi momentaneamente al primo posto in solitaria, aspettando i neroverdi. Il giorno dopo infatti si gioca Sassuolo-Juve Stabia, ma ci sarà anche Cittadella-Spezia, con la squadra di D'Angelo pronta a proseguire dopo lo splendido successo contro i ragazzi di Grosso. OUT MARIN E TRAMONI - Inzaghi dovrà rinunciare a due uomini chiave. Mancheranno infatti sia Marius Marin, squalificato per due turni, che salterà anche la gara con il Cittadella, sia Matteo Tramoni, ancora fuori dai radar per infortunio e in dubbio ancora per il prossimo match. Così il tecnico ha di fronte a sé diversi ballottaggi.

I BALLOTTAGGI - Per Inzaghi infatti ci sarà l'imbarazzo della scelta. Contro il Palermo infatti chi potrebbe sostituire Matteo Tramoni? La prima possibilità è rappresentata dall'esperimento Meister dietro Lind, durato solo un quarto d'ora nel precedente match, anche se Arena scalpita. A centrocampo ci sono Hojholt e Abildgaard, così come Piccinini, ma non sorprenderebbe anche l'inserimento del nuovo acquisto Solbakken.

SUPER PALERMO? - La sfida di questo fine settimana è al Palermo, una società che, da ormai qualche anno, è stata rilevata direttamente dal City Group, il colosso che detiene le quote già di diversi club in giro per il mondo e fa capo al Manchester City. I rosanero però non stanno attraversando una stagione esaltante, avendo racimolato 30 punti in 23 partite e in difficoltà dovendo sgomitare, fino a questo momento, per un posto nei playoff. Dei tanti chiacchierati possibili acquisti del mercato di gennaio è arrivato finora il solo Magnani dall'Hellas Verona. I rosanero inoltre non faranno in tempo a tesserare Pohjanpalo dal Venezia.

I PRECEDENTI - Il bilancio delle sfide tra Palermo e Pisa al "Barbera" è favorevole ai rosanero, con 9 vittorie, 6 pareggi e solo 2 successi nerazzurri. L’ultimo incontro risale al 16 dicembre 2023, quando il Pisa perse 3-2 dopo aver recuperato due gol di svantaggio con Marin e Valoti, prima di essere punito nel finale da Segre. In quella gara Marin venne espulso.