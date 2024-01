I cinque motivi per non perdere Pisa-Reggiana

Pisa, 12 gennaio 2024 - Contro la Reggiana inizia il 2024 nerazzurro. Domani alle 16.15 l'Arena torna ad essere teatro di calcio, dopo quasi un mese. IL CALENDARIO ASIMMETRICO - La novità della stagione 23-24 è stata rappresentata dal calendario asimmetrico. Infatti le gare di ritorno non corrispondono allo stesso ordine di quelle di andata. Ecco perché le prime quattro sfide di questo girone di ritorno vedranno i nerazzurri prima di fronte agli emiliani, poi ospiti del Lecco e infine, per terminare il mese di gennaio, ospitare all'Arena lo Spezia di Luca D'Angelo. LA 'PRIMA' DI BONFANTI - Dopo l'annuncio sprint di Nicholas Bonfanti, affare chiuso in poche ore dopo aver messo nel pacchetto Ettore Gliozzi, il "calciatore è già a disposizione di mister Alberto Aquilani" ha scritto il Pisa in una nota. Sarà subito in campo domani o partirà dalla panchina? Probabilmente la seconda ipotesi è quella più sensata, ma il giocatore oggi svolgerà almeno un allenamento, la rifinitura, insieme coi compagni. INFERMERIA SVUOTATA - Il 2024 è iniziato con una buona notizia, il rientro di Matteo Tramoni in gruppo. Ci vorrà almeno un mese di duro lavoro per rivederlo in una forma accettabile, ma è sintomo che l'infermeria finalmente si sta svuotando. Sarà Aquilani a chiarire sullo stato della rosa prima della partita, forse solo Barberis è rimasto fuori in questo momento per infortunio. IL RITORNO ALL'ARENA - Si torna a respirare aria di Arena Garibaldi. Sono 900 i tifosi in arrivo da Reggio Emilia, mentre si va verso i 7-8000 spettatori complessivi allo stadio. Novità anche i 500 biglietti per gli under 14 offerti dalla società nerazzurra, così come i 200 biglietti a prezzo scontatissimo per la gradinata che la società ha lasciato ai giovani under 19. Intanto il settore di gradinata avrà ancora a lungo interdetta la parte che confluisce in Curva Sud. CAPITAN ROZZIO - Il Pisa torna ad affrontare l'ex di mille battaglie Paolo Rozzio, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nel 2015-16. Il calciatore, anche se non sarà presente per infortunio, è stato in nerazzurro per ben quattro stagioni, prima di essere acquistato proprio dalla Reggiana, che non lo ha più lasciato. In Emilia Romagna il difensore ha conquistato altre due promozioni in Serie B, dimostrando di essere un calciatore di livello. Michele Bufalino