I cinque motivi per non perdere Venezia-Pisa

Pisa, 28 ottobre 2023 - Contro il Venezia un'altra occasione per vincere contro una big e per risollevarsi da un tredicesimo posto sempre più scomodo per la squadra nerazzurra. 'DERBY' MARINARO - Dopo la vittoria in trasferta contro la Sampdoria per 0-2 ecco un altro derby delle Repubbliche Marinare tra i nerazzurri e gli arancioneroverdi. Il Pisa fino a questo momento non ha brillato, con una tredicesima piazza in continuità con il finale della scorsa stagione, mentre i padroni di casa hanno iniziato al top la stagione veleggiando costantemente nelle posizioni di vertice, divenendo tra le favorite per la corsa ai playoff. I PROBLEMI CON LE BIG - Il Pisa ha una tendenza negativa da due stagioni: non riesce a vincere contro le squadre di vertice. Lo scorso anno solo 2 vittorie in 16 partite contro le prime otto della classifica, quest'anno invece ha perso contro il Parma, il Modena e il Cosenza. Un problema da superare. GLIOZZI E ARENA - Alessandro Arena è ormai tornato in gruppo e in campo, con la speranza di una crescita costante che lo riporti sulle prestazioni dell'immediato inizio di campionato. Ettore Gliozzi ha già collezionato due convocazioni ed Aquilani potrebbe gettarlo nella mischia a Venezia, dove lo scorso anno andò in rete trovando il pareggio nella sfida in laguna terminata 1-1. RISOLLEVARSI - Il Pisa può e deve risollevarsi in classifica. Il tredicesimo posto sta stretto a tutti, considerando i tanti problemi che affliggono la squadra. Le reti subite nel recupero (6 volte in 10 partite) che spesso e volentieri sono costate la sconfitta, i gol degli attaccanti che non arrivano, con il solo Tano Masucci in rete tra le punte. Una situazione sempre più intricata. ASPETTANDO LA GRADINATA - Oltre 200 biglietti venduti per Venezia fino a questo momento, ma soprattutto grande attesa dopo i disagi avvenuti in gradinata martedì sera contro il Lecco. Il Comune, mediante comunicato stampa, precisa come "l’Amministrazione Comunale abbiamo disposto indagini diagnostiche sulle condizioni della gradinata" elencando poi tutti i lavori svolti all’Arena in questi ultimi anni di governo. Pochi istanti dopo, da ambienti vicini al club nerazzurro, si sottolinea un particolare fastidio per una comunicazione che, nella versione nerazzurra, ometterebbe di ricordare gli investimenti della società che spesso, proprio secondo il club, avrebbero anticipato perfino quelli del Comune. Il club così annuncia che interverrà pubblicamente sulla questione dopo la partita con il Venezia di domenica. Insomma, ambiente tesissimo. E intanto il settore di gradinata rischia la chiusura. Michele Bufalino