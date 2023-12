I duelli del match. E’ anche una sfida di grandi firme. Valoti e Brunoni i volti da copertina

Pensiamo a Pisa contro Palermo e immediatamente il pensiero va ai due calciatri che, fino a oggi, numeri alla mano si sono dimostrati i più decisivi. Da una parte c’è Mattia Valoti, sulla sponda siciliana troviamo Matteo Brunori. Il centrocampista offensivo dei nerazzurri è chiamato a caricarsi sulle spalle la regia della manovra dalla trequarti in su, perché viste le assenze di altri calciatori dotati di fosforo e inventiva (due su tutti: Ernesto Torregrossa e Matteo Tramoni), tocca al numero 27 illuminare la scena. Valoti è già arrivato a quota 5 marcature non fa mistero di puntare alla doppia cifra, traguardo già tagliato in B con Spal e Monza. Il centravanti di mister Corini invece di gol ne ha confezionati 6, gli ultimi due di una bellezza abbagliante in casa del Parma: prima un arcobaleno dai 40 metri a superare Chichizola, poi un missile a giro sul palo più lontano dal limite dell’area.

Rimanendo nel pacchetto offensivo delle due formazioni, occhi puntati anche su Federico Di Francesco e Marco D’Alessandro. Sono le due frecce a disposizione dei due tecnici per scardinare i bunker difensivi con l’imprevedibilità della loro rapidità nello stretto e l’abilità nell’uno contro uno. Entrambi vantano trascorsi prestigiosi in Serie A, con il 32enne nerazzurro che nella massima categoria ha collezionato ben 149 gettoni: complice l’infortunio al ginocchio rimediato a metà settembre, D’Alessandro è ancora alla ricerca dell’acuto nei metri finali, che sia il gol o un assist vincente per i compagni. Anche Federico Di Francesco ha avuto qualche acciacco fisico nella prima parte della stagione, ma è riuscito comunque a lasciare il segno sui tabellini con un gol e un assist nelle 11 presenze messe a referto con la maglia del Palermo. Anche il numero 17 rosanero ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra nella massima categoria, dove ha collezionato ben 158 presenze: l’ultima, con il Lecce, arricchita da un gol proprio poche ore prima di firmare per il Palermo.

M.A.