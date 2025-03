I gruppi organizzati della Curva Nord. "Un campionato stratosferico»

I gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti" tornano a suonare la carica. Come era stato alla vigilia della sfida casalinga con la Juve Stabia e poi in occasione della partenza della squadra per il ritiro precedente alla gara di Spezia, anche a poche ore dal fischio d’inizio della partita con il Mantova il cuore del tifo chiama a raccolta tutto il popolo nerazzurro. "Prima della partita con lo Juve Stabia abbiamo definito il campionato del Pisa ‘stratosferico’ e lo confermiamo anche adesso. Stratosferico. Prima del doppio confronto con Sassuolo e Spezia avevamo un vantaggio notevole, ora qualcosa meno, ma siamo sempre lì, in una posizione dove non pensavamo di essere e siamo orgogliosi di questo e di chi tutte la domenica lotta per tenerci al secondo posto".

I gruppi organizzati proseguono: "Le partite adesso saranno tutte fondamentali per cui ha anche poco senso fare troppi discorsi ma vogliamo sottolineare che con il Mantova la squadra dovrà essere presa per mano e trascinata alla vittoria come nella partita con la Juve Stabia, se non di più. Vi aspettiamo carichi e neroazzurri dalla testa ai piedi, l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani dovrà essere all’altezza e lottare come lottano i ragazzi in campo". In occasione della partita di oggi pomeriggio partirà anche una nuova iniziativa interamente gestita dai gruppi organizzati della Curva Nord e legata a uno dei progetti più importanti, curati e realizzati negli ultimi anni. "Annunciamo in più che proprio da domani (oggi, ndr) saranno in vendita a 5 euro le sciarpette ‘Il Parco di Mau - Il Parco di Tutti’, acquistando le quali si potrà contribuire alla raccolta fondi per il secondo lotto del progetto, che è finalmente sul punto di partire". Inaugurato nel gennaio del 2019 nella zona delle Piagge, l’area pubblica è intitolata alla memoria di Maurizio Alberti, tifoso appartenente al gruppo dei Rangers che nel febbraio del 1999 morì in seguito al grave attacco di cuore accusato sugli spalti del "Picco", nel corso della sfida contro lo Spezia, per il quale il dispositivo dei soccorsi si mosse in grave ritardo. L’obiettivo di questa seconda parte dei lavori è quello di dotare il parco di una struttura sportiva polivalente, che possa ospitare eventi e attività sportive di vario tipo, ma anche di installare nuove strutture in legno, ideali per organizzare eventi sociali e ricreativi.

M.A.