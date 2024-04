I numeri della migliore partita del campionato. Otto tiri scagliati verso la porta giallorossa. A Beruatto il podio per il possesso di palla

La prestazione sfoderata dal Pisa contro il Catanzaro è stata, per distacco, la migliore dall’inizio della stagione regolare. Lo attestano anche i numeri messi insieme dai nerazzurri nell’arco dei 96 minuti disputati contro la quinta forza del torneo. Un dato su tutti certifica la bontà della gara proposta dalla formazione guidata da mister Aquilani e corrisponde alla mole di conclusioni scagliate verso la porta giallorossa. Il tabellino al triplice fischio ha evidenziato ben 8 tiri nello specchio, il 42% di tutte quelle tentate: per apprezzare in pieno questa statistica basta considerare che la media di tutto l’annata è di 12,51 conclusioni tentate e di 3,94 indirizzate verso il portiere avversario. Tradotto in percentuale, venerdì sera Marin e compagni sono riusciti a migliorare di oltre dieci punti percentuali la media di tiri effettuati verso la rete difesa dal portiere avversario.

Il calciatore che ha toccato la mole più ingente di palloni, entrando di prepotenza anche nelle azioni dei due gol, è Pietro Beruatto: il cursore mancino ha avuto tra i piedi per 74 volte la sfera, riuscendo a staccare di nove punti Tomas Esteves (65). Il lusitano però si sta ormai affermando come uno dei migliori registi di tutta la cadetteria, grazie all’intuizione di Aquilani di aumentarne il raggio d’azione dirottandolo dalla corsia laterale verso il centro del campo. L’ex Porto nella sfida con il Catanzaro ha toccato l’incredibile dato del 90,4% di passaggi completati: soltanto il difensore dei calabresi Antonini è riuscito a fare meglio, con il 91% dei 71 passaggi arrivati all’obiettivo. L’apporto di Esteves e Beruatto è stato determinante per il Pisa, che per larghi tratti della serata ha messo in difficoltà il Catanzaro come raramente gli era capitato. Lo dimostrano, anche in questo caso, i dati raccolti dai calabresi dall’inizio del campionato. La squadra di Vivarini infatti prima della partita dell’Arena Garibaldi aveva incassato in media 12,57 conclusioni da parte degli avversari, e il portiere Fulignati aveva dovuto mettere le mani su 4,17 di questi.

Infine, ma non meno importante di tutti quelli già elencati, occorre sottolineare che con quello di ieri il Pisa ha già migliorato di 1 punto il rendimento avuto nel girone d’andata. Con tre gare ancora da giocare ci sono tutte le premesse per migliorare ulteriormente questo bottino.

M.A.