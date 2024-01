I numeri e la "beffa». Sibilli è il più decisivo del torneo

Nonostante le conclamate difficoltà a trasformare in gol la mole di gioco sviluppata e l’assenza di un vero e proprio bomber, il Pisa di Alberto Aquilani può comunque vantare un calciatore nella top ten dei marcatori della Serie B: si tratta di Mattia Valoti, andato in rete 6 volte nel girone d’andata. Il numero 27 ha inciso per il 32% dei 22 punti racimolati dallo Sporting Club da agosto a dicembre: i gol realizzati contro il SudTirol e il Como e l’assist per Jan Mlakar contro l’Ascoli hanno portato nelle casse nerazzurre 7 lunghezze. Prendendo in considerazione gli altri colleghi presenti nella top ten dei cannonieri si scopre che gli interpreti più decisivi sono proprio i calciatori che militano nelle formazioni invischiate nella zona medio-bassa della classifica. Il più decisivo di tutti è proprio un freschissimo ex: Giuseppe Sibilli a Bari ha confezionato 6 gol e 2 assist, portando nelle casse dei pugliesi 12 punti, pari al 52% dei 23 punti complessivi. Un rendimento clamoroso, che supera di parecchio quello di un altro attaccante che sta letteralmente tenendo in vita le speranze di salvezza dell’Ascoli: si tratta di Pedro Mendes e dei suoi 7 gol. Il lusitano ha messo a segno 4 reti decisive, che hanno portato nel forziere bianconero 7 punti, che equivalgono al 41% dei 17 punti complessivi. Grande impatto sul cammino del SudTirol per Daniele Casiraghi, che con gli 11 gol messi a segno ha chiuso il girone d’andata al vertice della classifica dei cannonieri. Il fantasista ha realizzato 7 reti decisive per la formazione altoatesina, che hanno fruttato 8 dei 20 punti complessivi (40%). Da sottolineare anche l’ottimo ambientamento di Antonio Raimondo in Serie B: alla prima esperienza tra i professionisti il centravanti ha realizzato 7 gol, dei quali 4 sono risultati decisivi per portare 5 punti alla Ternana (il 28% dei 18 complessivi). Tra le formazioni di vertice l’elemento più importante è ancora Massimo Coda: l’esperto bomber ha siglato 9 gol che si sono tradotti in 10 punti per la Cremonese (31% del totale). Nel Parma schiacciasassi e campione d’inverno l’elemento più decisivo è stato Dennis Man: il romeno con 5 gol e 3 assist (lo score totale è di 8 centri e 4 passaggi vincenti) ha portato ai ducali 11 punti (27% dei 41 complessivi). Ottimo infine il rendimento di Patrick Cutrone: dei 7 gol siglati, 4 hanno fruttato 9 lunghezze per il Como (27% del totale).

M.A.