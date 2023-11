I precedenti. L’ultimo successo dei nerazzurri risale al 18 aprile 2022

Per la quindicesima volta nella sua storia lo Sporting Club incrocia sul terreno dell’Arena Garibaldi il Como. Il bilancio del confronto è di 5 vittorie, 2 sconfitte e 7 pareggi. Nerazzurri e lariani si sono affrontati in tutte le categorie professionistiche: 3 volte il match è stato disputato in Serie A, in 7 occasioni si è giocato in B e 4 volte in Serie C. Nella scorsa annata la partita andò in archivio con il punteggio di 2-2: si giocò il 21 agosto del 2022 e gli ospiti con Blanco e Kerrigan riuscirono a portarsi in vantaggio per due volte, ma vennero recuperati prima dal rigore di Morutan e poi dalla zampata di Torregrossa a una manciata di secondi dal novantesimo.

L’ultimo successo nerazzurro è datato invece 18 aprile 2022: il 3-1 finale fu confezionato dalla doppietta di Puscas e dal rigore di Torregrossa; per gli ospiti il momentaneo pareggio fu firmato da Ettore Gliozzi, qualche mese prima di essere acquistato a titolo definitivo proprio dallo Sporting Club.

M.A.