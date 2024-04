I PRECEDENTI. "San Nicola» terreno stregato. Una sola vittoria

Il "San Nicola" è un terreno stregato per lo Sporting Club. Nei 18 incontri ufficiali disputati in Puglia, il Pisa ha strappato soltanto una vittoria (bilancio completato da 8 sconfitte e 9 pareggi): il 25 agosto 2007, nella prima giornata del campionato cadetto (ritorno in B dopo il fallimento del 1994), la formazione guidata da Gianpiero Ventura trionfò 2-1 grazie alla doppietta di Nacho Castillo. Nella passata stagione i nerazzurri impattarono sullo 0-0 con una prestazione convincente, caratterizzata dalla clamorosa svista arbitrale sul pugno rifilato dal portiere barese Caprile a Tourè in area di rigore. Stesso risultato nella precedente gara, in B il 29 aprile 2017. L’ultimo successo dei padroni di casa è datato 1° novembre 2008.

M.A.