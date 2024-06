I talenti. Marius Marin e Jan Mlakar protagonisti nelle nazionali

Dopo il termine del calcio di club, ha inizio quello di inizio estate, delle nazionali. Un calcio che vede ancora protagonista in certi modi i colori nerazzurri. Infatti, il Pisa avrà due giocatori che disputeranno gli Europei: Marius Marin con la Romania e Jan Mlakar con la Slovenia. Proprio quest’ultimo, a differenza di quanto lo sia stato in Toscana, sarà un protagonista della propria selezione nazionale, inserita a Euro2024 nel gruppo C, con Serbia, Danimarca e Inghilterra. Nell’amichevole contro l’Armenia (vinta per 2-1), Mlakar si è reso protagonista aprendo le danze con il gol dell’1-0, uno splendido tiro di sinistro al volo dal limite dell’area.

Il numero 17 è stato schierato esterno a sinistra nel 4-3-3 della Slovenia, proseguendo così la tradizione del proprio commissario tecnico di farlo giocare largo (nelle qualificazioni sempre era stato impiegato esterno nel 4-4-2). Anche Marin è sceso in campo da titolare con la Romania a centrocampo nel pareggio per 0-0 contro la Bulgaria.

Il numero otto nerazzurro, ormai da oltre un anno nel giro della propria nazionale, potrebbe ritagliarsi molti minuti in campo all’Europeo, dove nel gruppo E affronterà la Slovacchia, l’Ucraina e soprattutto il Belgio.

Assieme a lui, dal primo minuto in campo anche Adrian Rus, di proprietà del Pisa, ma che – al netto di incredibili sviluppi – settimana prossima sarà riscattato dalla formazione cipriota del Pafos per un milione di euro circa.

Stesso discorso per l’altro nerazzurro che affronterà gli europei, Adam Nagy, che con la salvezza ottenuta ha fatto scattare l’obbligo di riscatto allo Spezia.

Si prospettano giorni caldi proprio per quanto riguarda i giocatori invischiati in questione di riscatto: tra i soldi (tanti) di Lucca e Sibilli che entreranno, alla gestione degli eventuali acquisti a titolo definitivo di Valoti, D’Alessandro e Barbieri. Tra Europei e mercato, sarà un’estate ancora più calda.

Lorenzo Vero