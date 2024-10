Il Buen Camino diventa un libro. Il pellegrinaggio di due pisani: "Un viaggio di cambiamento"

Il pellegrinaggio al "buen camino" di Santiago diventa un libro. Michael Profeti, autore del volume, e suo padre Fabio, intrapresero questo viaggio nel 2022. "Buen Camino" è edito da Giovane Holden Edizioni di Viareggio e sarà presentato al Pisa Book Festival nel corso della rassegna con uno stand dedicato dal 3 al 6 ottobre che sarà presente durante tutto l’evento. Tifosissimi del Pisa, facenti parte del gruppo "Pisani in Versilia", i due si sono recati in questo cammino spirituale sia per propiziare le gesta della squadra nerazzurra, sia per trovare sé stessi: "Decidemmo di compiere questo viaggio durante il lockdown - dichiara Michael Profeti -. Lo progettammo a lungo e, quando il Covid ha lasciato nuovamente il posto al ritorno della normalità, intraprendemmo il cammino di Santiago insieme, io e mio padre". Come spesso accade i viaggi cambiano le persone, fortificano rapporti, cementificano le sensazioni. "E’ stata un’esperienza indimenticabile - prosegue Profeti -. Il nostro è stato un rapporto importante in questi anni e quel viaggio ci ha dato modo di riflettere". Così Michael ha iniziato a tenere una sorta di diario di quei giorni, divenuto in seguito un vero e proprio brogliaccio al libro. "Ho iniziato ad apporre le mie riflessioni personali prendendo in mano il telefono e scrivendole come appunti - spiega Profeti -. Ho scritto le mie emozioni paragonandole alla nostra vita e al nostro passato. Tra i saliscendi del percorso, durante il cammino, sono diventate delle vere e proprie bozze dalle quali è nato il mio libro".

Il libro è già in vendita e si è tenuta già una prima presentazione al Bistrot della Cittadella a Viareggio con la relatrice e autrice Giusy Vanni. Michael Profeti prosegue raccontando la genesi di questo viaggio: "Negli ultimi anni mi ero documentato tanto sui cammini spirituali, in particolare quello di Santiago - conclude Profeti -. Ho constatato che è tutto vero quello che si dice, per noi è stato un cammino spirituale che abbiamo fatto per noi stessi, per conoscerci meglio e per metterci alla prova. Volevamo seguire anche le gesta e la spiritualità del grande Romeo Anconetani. Pensate che abbiamo indossato una maglia del Pisa al giorno. Nel libro sarà anche menzionata La Nazione che ha seguito il nostro pellegrinaggio".

Michele Bufalino