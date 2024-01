Il calciomercato. Le uscite bloccano le... entrate

Il calciomercato in entrata del Pisa rischia di rimanere bloccato, in attesa delle... uscite. Al momento infatti, qualunque operazione in entrata è sospesa. Fino agli ultimi giorni la dirigenza resterà vigile, ma in difesa, a centrocampo e in attacco la situazione è in fase di stallo. A complicare il menù infatti è la mancanza concreta di offerte per molti dei giocatori nerazzurri considerati in uscita. Per esempio Roko Jureskin, su cui avevano sondato il terreno nei giorni scorsi Lecco e Feralpisalò, ma anche Adam Nagy. Sull’ungherese si era fatto vivo il Catanzaro e la squadra campione di Corea del Sud dell’Ulsan Hyundai, ma un po’ per Aquilani, un po’ per la mancanza di vere offerte, per il momento il calciatore resta a Pisa. Per Touré è invece anche una questione di tempistiche. Sì, lo Spezia di D’Angelo aveva provato a sondare il terreno sul giocatore, con la società bianconera che aveva avvicinato attraverso il procuratore del ragazzo, ma il Pisa certamente non lo lascerà partire prima della sfida di sabato prossimo. E comunque l’assist contro il Lecco ha, di fatto, rimescolato le carte nel mazzo e lo stesso tecnico è intenzionato a tenerlo, proprio perché restituisce quella fisicità che manca in mezzo al reparto. Bloccatissima la situazione relativa a Maxime Leverbe. Anche se il giocatore si allena in gruppo, non è stato convocato contro il Lecco ed era rimasto in tribuna contro la Reggiana. Il francese è stato messo ai margini per il momento, in attesa dello sviluppo del mercato, considerando che ha già rifiutato la destinazione di Brescia, due società francesi sarebbero su di lui, ma il Pisa non ha ancora registrato un’offerta concreta per il suo cartellino.

La sua situazione però sta fermando il mercato in entrata per il reparto arretrato. I dirigenti seguono diversi giocatori, ma la discriminante per un avvicendamento è la partenza del francese. Infine la situazione di Bonfanti fa tenere comunque gli occhi aperti alla società. Se sarà solo una contrattura, il Pisa valuterà nel finale di mercato di poter acquistare un ulteriore innesto (l’asse con l’Empoli resta caldo con i nomi di Stiven Shpendi e Francesco Caputo), altrimenti tornerà prepotentemente in trattative anche su altri profili. Il rischio però è che si debbano fare tante operazioni, tra molte uscite e centellinate entrate, negli ultimissimi giorni.

