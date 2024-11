IL CAMPIONATO. Dopo gli ultimi stop subito il riscatto

Il Pisa è chiamato a rialzarsi nella sfida di domenica pomeriggio, quando sul prato dell’Arena incrocerà gli scarpini con il Cosenza. I nerazzurri sabato scorso hanno incassato la seconda sconfitta del loro percorso in campionato, la terza stagionale considerando anche lo scivolone interno accusato con il Cesena in Coppa Italia. La squadra di Pippo Inzaghi, quindi, nonostante un primo terzo di torneo vissuto su ritmi altissimi e costantemente in vetta, sa bene come riprendere la propria corsa dopo un inciampo. La settimana più complicata dello Sporting Club è stata proprio quella vissuta con le sconfitte contro i romagnoli in coppa e a Castellammare di Stabia nel successivo turno di campionato: dopo queste due battute d’arresto, Marin e soci hanno centrato due vittorie consecutive rilanciando alla grande la corsa. Lo stesso score è stato archiviato in seguito al doppio pareggio a reti bianche ottenuto contro Frosinone e Catanzaro: il Pisa nei match successivi non soltanto ha conquistato due successi in fila, ma ci è riuscito sconfiggendo con autorevolezza altrettante concorrenti per le posizioni di vertice (Cremonese e Sampdoria). Intanto il designatore arbitrale ha svelato il nome del direttore di gara: fischierà Marco Di Bello. Il 43enne originario di Brindisi in carriera non ha mai incrociato il Pisa: in questa stagione ha diretto 5 partite in Serie A, una di Europa League e due di qualificazione a Champions e Conference League. Gli assistenti saranno Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Paolo Bitonti (Bologna): la squadra "di campo" è completata dal quarto ufficiale Giorgio Di Cicco (Lanciano). Al Var Aleandro Di Paolo (Avezzano) e Daniele Minelli (Varese).

M.A.